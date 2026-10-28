Типовые штаты профессиональных колледжей: внесены изменения

Приказом и.о. министра просвещения от 20 октября 2026 года внесены изменения в Типовые штаты работников государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при определении штатных единиц в организациях технического и профессионального, послесреднего образования за основу берется количество обучающихся по списочному составу на 1 сентября учебного года.

При внедрении в учебный процесс системы онлайн-обучения или при подготовке специалистов по областям применения информационной системы дополнительно устанавливается штатная единица должности заместителя директора по информационным технологиям независимо от количества обучающихся.

При количестве обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования не менее 150 человек по одной или нескольким специальностям, а по специальностям технического и технологического профиля – не менее 120 человек дополнительно устанавливаются штатные единицы заведующего отделением по соответствующей группе специальностей.

Также говорится, что в организациях технического и профессионального, послесреднего образования штатная единица должности воспитателя по общежитию дополнительно вводится на каждые 75 обучающихся и каждые 25 детей-сирот, проживающих в общежитии.

В организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, устанавливается штатная единица должности педагога группы/класса предшкольной подготовки.

С 1 января 2027 года вводится пункт в следующей редакции:

В организациях образования, имеющих в своем составе классы работающей молодежи, штатные единицы работников данной организации устанавливаются с учетом количества классов укомплектованных работающей молодежью.

При установлении руководящего и учебно-вспомогательного персонала учитывается количество обучающихся учебно-консультационных пунктов, занимающихся в других зданиях и помещениях, предоставляемых другими организациями.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года, за исключением ряда абзацев.