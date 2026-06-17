Утверждены правила жилищного обеспечения военнослужащих и правоохранителей

Правительство постановлением от 11 июня 2026 года утвердило Правила жилищного обеспечения сотрудника специального государственного органа, военнослужащего, а также сотрудника правоохранительного органа и органа гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок предоставления служебного жилища сотруднику правоохранительного органа и органа гражданской защиты, и предоставления служебного жилища, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, а также цели их использования и основания сотруднику специального государственного органа, военнослужащему, а также сотруднику правоохранительного органа и органа гражданской защиты, занимающим должность, подпадающую под получение жилищных выплат.

Действие правил не распространяется на курсанта, кадета, слушателя, военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, военнообязанного, призванного на воинские сборы.

Признание нуждающимся в жилище сотрудника или военнослужащего

Признание нуждающимся в жилище осуществляется жилищной комиссией учреждения, а в Вооруженных силах – районной эксплуатационной частью.

Для признания нуждающимся в жилище и назначения, перерасчета и возобновления жилищных выплат сотрудник или военнослужащий (за исключением военнослужащего Вооруженных сил) подают рапорт на имя председателя жилищной комиссии.

Военнослужащий Вооруженных сил для признания нуждающимся в жилище подает рапорт на имя начальника районной эксплуатационной части посредством веб-портала "электронное правительство".

В рапорте следует указать вид реализации права на жилище.

При подаче рапорта не через веб-портал "электронное правительство" к нему прилагают:

справку кадрового подразделения учреждения с места службы с указанием занимаемой должности и состава семьи, полученную в течение месяца до дня регистрации рапорта;

документ, определяющий функциональные обязанности (за исключением сотрудника специального государственного органа и военнослужащего);

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (по Республике Казахстан), полученную посредством веб-портала "электронное правительство", на сотрудника или военнослужащего и на состав семьи в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

информацию по нанимателю из реестра договоров найма объектов государственного жилищного фонда, полученную на сотрудника или военнослужащего и на состав семьи в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

копии документов, удостоверяющих личность сотрудника или военнослужащего и членов семьи, свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельства (справок) о смерти, свидетельства о рождении ребенка, решения суда об усыновлении ребенка;

справку с места работы супруги со сведениями о получении жилища из государственного жилищного фонда в случае, когда супруг являются работником государственного учреждения или государственного предприятия, полученную в течение месяца до дня регистрации рапорта;

сведения, полученные в течение месяца до дня регистрации рапорта, в случае, когда супруга является или являлась сотрудником либо военнослужащим:

- о получении или неполучении жилища из государственного жилищного фонда;

- о получении или неполучении денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации (денежная компенсация) или единовременных жилищных выплат;

- о назначении (не назначении) жилищных выплат;

- о приостановлении либо прекращении жилищных выплат;

при наличии в семье членов, имеющих инвалидность с детства, справку о лице с инвалидностью с учреждения социальной защиты населения;

справку государственной медицинской организации при наличии в семье членов, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному уполномоченным органом в области здравоохранения), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным;

в случае расторжения брака в судебном порядке копию вступившего в законную силу решения суда о расторжении брака с указанием, с кем из родителей будет проживать ребенок после расторжения брака;

копию договора приватизации жилища из государственного жилищного фонда в случае приватизации жилища из государственного жилищного фонда сотрудником, военнослужащим либо его супругой.

Ответственное структурное подразделение в течение десяти рабочих дней, а в Вооруженных силах районная эксплуатационная часть не более двух рабочих дней со дня регистрации рапорта сотрудника или военнослужащего осуществляют проверку представленных документов.

Жилищной комиссией учреждения не позднее шестидесяти календарных дней, а в Вооруженных силах начальником районной эксплуатационной части не позднее тридцати календарных дней со дня регистрации рапорта выносится решение, которое оформляется протоколом заседания жилищной комиссии, а в Вооруженных силах – решением начальника районной эксплуатационной части.

Порядок предоставления служебного жилища

Служебные жилища учреждений распределяются за счет служебных жилищ, находящихся на праве оперативного управления за учреждением и районной эксплуатационной частью.

Служебные жилища состоят из индивидуальных жилых домов, квартир, комнат в общежитиях и модульных (мобильных) жилых домов.

Служебное жилище для проживания предоставляется на период прохождения службы сотруднику, военнослужащему и членам его семьи, состоящим на учете нуждающихся в жилище, в порядке очередности, составляемой по дате регистрации рапорта о признании нуждающимся в жилище, на основании решения жилищной комиссии.

После принятия жилищной комиссией решения о предоставлении служебного жилища в течение пятнадцати календарных дней заключается договор найма служебного жилища между заявителем и уполномоченным должностным лицом учреждений, а в Вооруженных силах с начальником районной эксплуатационной части по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, а в Вооруженных силах посредством веб-портала "электронное правительство".

Договор найма служебного жилища составляется в трех экземплярах. Служебное жилище сдается по акту приема-передачи.

Ответственное структурное подразделение или районная эксплуатационная часть один раз в год производят сверку на наличие жилища на праве собственности у сотрудника, военнослужащего и членов его семьи, состоящих в списке нуждающихся в жилище либо проживающих в служебном жилище.

Жилищные выплаты

Получатель жилищных выплат использует имеющиеся на личном специальном счете деньги в целях:

приобретения в собственность жилища, в том числе с использованием ипотечного жилищного займа, а также его погашения;

пополнения накоплений в виде жилищных строительных сбережений, которые не могут быть истребованы иначе как на приобретение в собственность жилища;

оплаты аренды жилища.

оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

уплаты взносов по договору о долевом участии в жилищном строительстве.

Сотрудник или военнослужащий, признанные нуждающимися в жилище (получатель жилищных выплат), самостоятельно открывают и используют только один личный специальный счет для жилищных выплат в банке второго уровня.

Если супруги являются сотрудниками правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты или военнослужащими, жилищные выплаты производятся одному из супругов по их выбору.

Порядок исчисления жилищных выплат

Размер текущих жилищных выплат определяется путем умножения стоимости аренды одного квадратного метра благоустроенного жилища в соответствующем регионе РК согласно данным госстатистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, на площадь жилища. Площадь жилища определяется из расчета восемнадцати квадратных метров площади на каждого члена семьи, включая самого получателя жилищных выплат.

Основанием для назначения сотруднику или военнослужащему текущих жилищных выплат является признание его нуждающимся в жилище.

Военнослужащий Вооруженных сил для назначения текущих жилищных выплат обращается с рапортом на имя руководителя учреждения и предоставлением справки о постановке на учет нуждающихся в жилище.

Текущие жилищные выплаты не назначаются в случаях, если сотрудник или военнослужащий либо его супруга:

получили единовременные жилищные выплаты или денежную компенсацию;

исполнили обязательства по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат;

реализовали право на приватизацию жилища, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

обеспечены жилищем из государственного жилищного фонда.

Текущие жилищные выплаты осуществляются учреждением в месячный срок со дня их назначения и производятся путем их перевода на личный специальный счет получателя жилищных выплат.

Перерасчет размера текущих жилищных выплат осуществляется при:

изменении состава семьи, в том числе достижении ребенком совершеннолетия, за исключением лица с инвалидностью с детства;

перемещении по службе из одного населенного пункта в другой;

возврате служебного жилища, не подлежащего приватизации;

получении служебного жилища, не подлежащего приватизации;

перемещении между государственными органами (учреждениями);

изменении стоимости одного квадратного метра арендной платы благоустроенного жилища в соответствующем регионе РК;

получении жилища в дар ребенком (детьми) получателя жилищных выплат на территории РК.

Единовременные жилищные выплаты

Сотруднику и военнослужащему при увольнении со службы по причине увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения службы, которые военно-врачебной комиссией признаны не годными к службе с исключением с воинского учет), перечисляются единовременные жилищные выплаты.

Размер единовременных жилищных выплат определяется путем умножения площади жилища из расчета восемнадцать квадратных метров на каждого члена семьи на момент увольнения, включая самого получателя жилищных выплат, на цену одного квадратного метра продажи нового жилища в соответствующем регионе РК, в котором сотрудник или военнослужащий проходили службу, согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, за минусом ранее осуществленных текущих жилищных выплат.

Для назначения единовременной жилищной выплаты сотрудник или военнослужащий обращаются с рапортом (заявлением) на имя руководителя учреждения или председателя жилищной комиссии учреждения.

Список получателей единовременных жилищных выплат и расчет утверждаются приказом руководителя учреждения либо уполномоченным должностным лицом, который подготавливается ответственным структурным подразделением учреждения.

Единовременные жилищные выплаты осуществляются учреждением в месячный срок со дня утверждения списков получателей единовременных жилищных выплат и расчетов.

Получателю жилищных выплат по его рапорту финансовым подразделением учреждения выдается карточка аналитического учета.

Финансовое подразделение учреждения по перечисленным суммам жилищных выплат осуществляет учет в карточке аналитического учета.

Постановление вводится в действие с 27 июня.