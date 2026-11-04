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Право

Депутаты Курултая пересмотрели закон о государственных наградах после возражений Токаева

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:45 Фото: Zakon.kz
Депутаты Курултая 4 ноября 2026 года рассмотрели возражения президента Касым-Жомарта Токаева по отдельным положениям закона о государственных наградах. Комитет предложил поддержать редакцию главы государства вместо ранее принятой, сообщает Zakon.kz.

Речь шла об отдельных положениях закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан".

По словам депутата Шолпан Кариновой, на рассмотрение Курултая представлены поправки к закону, подготовленные с учетом позиции главы государства.

"Закон направлен на признание на государственном уровне особых заслуг деятелей культуры и искусства. Закон был рассмотрен на заседании комитета с участием представителя Администрации президента и правительства РК. Имеется соответствующее заключение. Учитывая вышеизложенное, Комитет по социально-культурному развитию просит поддержать отдельные нормы закона о внесений изменений и дополнений в Закон РК о госнаградах в редакции, предложенной президентом, и в связи с этим не поддержать предыдущую редакцию", – озвучила она.

По итогам голосования депутаты приняли отдельные нормы закона в редакции, предложенной президентом.

14 октября 2026 года депутаты Курултая одобрили во втором и приняли в третьем чтении инициированные изменения и дополнения в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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