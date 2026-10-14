Новые госнаграды появятся в Казахстане

Депутаты Курултая 14 октября 2026 года на пленарном заседании палаты одобрили во втором и приняли в третьем чтении инициированные изменения и дополнения в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к законопроекту указано, что он разработан во исполнение поручения президента и направлен на учреждение медали "Шәмші Қалдаяқов" и почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі", а также на совершенствование отдельных положений законодательства о государственных наградах и внесение редакционных уточнений.

"Законопроект 7 октября 2026 года одобрен в первом чтении на заседании Курултая Республики Казахстан. В ходе работы над законопроектом Комитетом по социально-культурному развитию проведена работа по приведению норм законопроекта в соответствие с юридической техникой, качественно улучшающие его содержание", – говорится в документе.

Ранее депутаты Курултая в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы.