Новые госнаграды появятся в Казахстане
В заключении к законопроекту указано, что он разработан во исполнение поручения президента и направлен на учреждение медали "Шәмші Қалдаяқов" и почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі", а также на совершенствование отдельных положений законодательства о государственных наградах и внесение редакционных уточнений.
"Законопроект 7 октября 2026 года одобрен в первом чтении на заседании Курултая Республики Казахстан. В ходе работы над законопроектом Комитетом по социально-культурному развитию проведена работа по приведению норм законопроекта в соответствие с юридической техникой, качественно улучшающие его содержание", – говорится в документе.
Ранее депутаты Курултая в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы.