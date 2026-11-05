Правила выдачи военных билетов изменились в Казахстане

Министр обороны приказом от 21 октября 2026 года внес изменения в Правила воинского учета военнообязанных и призывников, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что в мирное время военные билеты выдаются гражданам:

в МОВУ при призыве на воинскую службу или воинские сборы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования;

военными, специальными учебными заведениями при их зачислении;

прошедшим обучение по программе подготовки военнообученного резерва в специализированных организациях на возмездной основе по военно-техническим и иным специальностям;

окончившим полный курс военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса;

Помимо этого, МОВУ района или города областного значения выдают военные билеты:

уволенным с воинской службы либо службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты и выслужившим установленный срок воинской службы;

освобожденным из мест лишения свободы и проходившим воинскую службу либо службу в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты и выслужившим установленный срок воинской службы;

прибывшим из других государств и принявшим гражданство РК, из числа ранее проходивших воинскую (альтернативную) службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты;

восстановленным в воинском звании и проходившим воинскую службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты.

Военным, специальным учебным заведениям бланки военных билетов рядового и сержантского составов выдаются МОВУ по их запросу в количестве, необходимом для обеспечения поступивших граждан, на основании выписок из приказов о зачислении на обучение.

МОВУ на основании полученных от военных, специальных учебных заведений выписок из приказов о зачислении на обучение, проверяют в ЦС МО РК наличие сведений о выдачи военного билета.

В отношении граждан, ранее не получавших военные билеты, МОВУ проводят следующие мероприятия:

заполняют бланк военного билета;

в ЦС МО РК формируют ведомость выдачи военных билетов;

направляют ведомость выдачи и бланки военных билетов к ней в военные, специальные учебные заведения.

Ведомость выдачи составляется в двух экземплярах, второй экземпляр которой с не выданными бланками военных билетов рядового и сержантского составов направляются в МОВУ не позднее 10 рабочих дней с момента выдачи.

В отношении граждан, ранее получавшим военные билеты, в электронной учетной карте проводится изменение статуса об отношении к воинской службе на "Снят с учета в связи с поступлением в военные, специальные учебные заведения".

При получении через цифровые системы в ЦС МО РК сведений об изменении у граждан фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, МОВУ через ЦС МО РК на граждан, у которых имеются военные билеты, направляют на их абонентский номер сотовой связи или в кабинет пользователя на веб-портале "цифрового правительства" уведомления о необходимости внесения соответствующих изменений в военные билеты. МОВУ при обращении указанных граждан в течение 1 часа вносят соответствующие записи, заверенные гербовой печатью.

Также указывается, что гражданам, не проходившим воинскую службу, службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты, подготовку по военно-техническим и иным специальностям на возмездной основе и военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса, в целях обеспечения мобилизационной готовности государства военные билеты выдаются в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Для получения госуслуги "Выдача военнообязанным военных билетов или их дубликатов" нужно подать заявление на выдачу военного билета или его дубликата.

Услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передачу для исполнения ответственному исполнителю.

Исполнитель проверяет пакет документов на соответствие требованиям и готовит результат госуслуги на подпись руководителю за 2 рабочих дня до истечения срока оказания государственной услуги.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов услугодатель направляет уведомление об устранении выявленных недостатков и приостанавливает срок оказания государственной услуги на 3 рабочих дня.

Повторное представление документов осуществляется после устранения выявленных недостатков не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления.

Результатом оказания государственной услуги являются выдача военного билета или их дубликата лицам офицерского, рядового и сержантского составов, либо ответ с указанием причин отказа.

При обращении на портал, услугодатель направляет в "личный кабинет" информацию о месте получения результата оказания государственной услуги, подписанную ЭЦП.

Выдача результата оказания госуслуги осуществляется через Государственную корпорацию.

Также уточнен порядок оказания госуслуги "Постановка на воинский учет военнообязанных и призывников".

Теперь в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов, услугодатель направляет уведомление об устранении выявленных недостатков и приостанавливает срок оказания государственной услуги на 2 рабочих дня.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков не позднее 2 рабочих дней со дня получения уведомления.

Поправки внесли в порядок оказания государственной услуги "Актуализация (корректировка) сведений о воинской службе".

При отсутствии в МОВУ сведений о прохождении воинской службы, в том числе и в льготный период, направляются запросы в соответствующие государственные органы и организации (архивы), а при необходимости и других государств.

При этом срок оказания государственной услуги продлевается до 90 рабочих дней с последующим уведомлением о продлении срока.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов, услугодатель направляет уведомление об устранении выявленных недостатков и приостанавливает срок оказания государственной услуги на 3 рабочих дня.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления.

После получения информации по направленным запросам, МОВУ вносят указанные сведения в ЦС МО РК, а для граждан, претендующих на получение социальной поддержки, дополнительно направляется справка.

Помимо этого, поправки внесены в:

Правила набора призывников, военнообязанных, их направления и обучения на безвозмездной и возмездной основах, организации учебно-воспитательного процесса, а также сроков обучения по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК;

Правила выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны;

Правила оказания государственной услуги "Предоставление отсрочки от призыва";

Правила оказания государственной услуги "Освобождение граждан от призыва на воинскую службу";

Приказ вводится в действие с 14 ноября.