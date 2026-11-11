Утвержден размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства
Фото: Zakon.kz
Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 30 октября 2026 года утвердило минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства, собственного капитала иностранного рейтингового агентства, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства утвержден в размере три миллиарда тенге.
В свою очередь для целей признания иностранных рейтинговых агентств минимальный размер собственного капитала иностранного рейтингового агентства составляет сумму, эквивалентную не менее пяти миллиардов тенге.
Постановление вводится в действие с 20 ноября.
Мы сообщали, что в Казахстане приняли правила кредитной рейтинговой деятельности.
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