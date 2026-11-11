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Право

Утвержден размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 09:06 Фото: Zakon.kz
Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 30 октября 2026 года утвердило минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства, собственного капитала иностранного рейтингового агентства, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства утвержден в размере три миллиарда тенге.

В свою очередь для целей признания иностранных рейтинговых агентств минимальный размер собственного капитала иностранного рейтингового агентства составляет сумму, эквивалентную не менее пяти миллиардов тенге.

Постановление вводится в действие с 20 ноября.

Мы сообщали, что в Казахстане приняли правила кредитной рейтинговой деятельности.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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