Утвержден размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства

Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 30 октября 2026 года утвердило минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства, собственного капитала иностранного рейтингового агентства, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства утвержден в размере три миллиарда тенге.

В свою очередь для целей признания иностранных рейтинговых агентств минимальный размер собственного капитала иностранного рейтингового агентства составляет сумму, эквивалентную не менее пяти миллиардов тенге.

Постановление вводится в действие с 20 ноября.

Мы сообщали, что в Казахстане приняли правила кредитной рейтинговой деятельности.