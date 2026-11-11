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Право

В Казахстане вводят единые правила международных грузоперевозок

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:29 Фото: freepik
Депутаты Курултая 11 ноября 2026 года рассмотрели и приняли в двух чтениях закон о ратификации Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов. Документ устанавливает единые правила перевозок и ответственность перевозчиков, сообщает Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что 19 мая 1956 года в городе Женеве была принята Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), которая регламентирует общепринятые, сложившиеся в мировой практике правила касающиеся договора перевозки.

"Конвенция устанавливает процедуры, применяемые сторонами договора международной дорожной перевозки грузов в части его заключения, исполнения, расторжения, а также предусматривает ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий договора. Договаривающимися сторонами являются 58 стран, в том числе все государства – участники Содружества независимых государств. Присоединение Республики Казахстан к Конвенции необходимо в целях унификации условий работы отечественных перевозчиков и перевозчиков иностранных государств, определения ответственности перевозчика, сроков предъявления требований и уведомлений на создание единых правил, заключения договоров международной автомобильной перевозки грузов", – говорится в документе.

Отмечается, что ратификация Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) позволит повысить уровень взаимодействия с государствами-участниками Конвенции в области экономического сотрудничества.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект о развитии альтернативной энергетики, предусматривающий использование новых источников энергии, включая отходы и сбросное тепло.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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