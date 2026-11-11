В Казахстане вводят единые правила международных грузоперевозок

Депутаты Курултая 11 ноября 2026 года рассмотрели и приняли в двух чтениях закон о ратификации Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов. Документ устанавливает единые правила перевозок и ответственность перевозчиков, сообщает Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что 19 мая 1956 года в городе Женеве была принята Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), которая регламентирует общепринятые, сложившиеся в мировой практике правила касающиеся договора перевозки.

"Конвенция устанавливает процедуры, применяемые сторонами договора международной дорожной перевозки грузов в части его заключения, исполнения, расторжения, а также предусматривает ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий договора. Договаривающимися сторонами являются 58 стран, в том числе все государства – участники Содружества независимых государств. Присоединение Республики Казахстан к Конвенции необходимо в целях унификации условий работы отечественных перевозчиков и перевозчиков иностранных государств, определения ответственности перевозчика, сроков предъявления требований и уведомлений на создание единых правил, заключения договоров международной автомобильной перевозки грузов", – говорится в документе.

Отмечается, что ратификация Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) позволит повысить уровень взаимодействия с государствами-участниками Конвенции в области экономического сотрудничества.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект о развитии альтернативной энергетики, предусматривающий использование новых источников энергии, включая отходы и сбросное тепло.

