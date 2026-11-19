Совместным приказом министра здравоохранения и и. о. председателя Агентства по делам государственной службы утверждены Правила проведения процедур по выявлению признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов у госслужащих, сообщает Zakon.kz.

Выявление признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов у государственного служащего осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РК, в целях профилактики их незаконного употребления.

Направление госслужащих, не включенных в перечень должностей, подлежащих медицинскому освидетельствованию, осуществляется по представлению службы управления персоналом (кадровой службой), содержащему сведения о признаках возможного употребления госслужащим наркотических или средств.

Первичное выявление признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов проводится посредством визуального наблюдения за поведением государственного служащего, в том числе выявления поведенческих, внешних, физиологических, психических и когнитивных признаков, свидетельствующих о возможном употреблении указанных веществ.

Визуальное наблюдение за поведением государственного служащего осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой) и его непосредственным руководителем, в процессе исполнения государственным служащим должностных обязанностей.

При этом непосредственный руководитель государственного служащего при выявлении поведенческих, внешних, физиологических, психических и когнитивных признаков незамедлительно уведомляет об этом службу управления персоналом (кадровую службу) для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в пределах ее компетенции.

При проведении первичного выявления признаков службой управления персоналом (кадровой службой) осуществляется изучение имеющихся сведений о госслужащем, включая характеристики, жалобы, служебные записки и иные документы, содержащие информацию о наличии таких признаков.

Визуальное наблюдение осуществляется в соответствии со следующими признаками употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов:

поведенческие признаки:

резкая смена поведения, нестабильность эмоционального фона (агрессия, раздражительность, эйфория, апатия);

утрата интереса к профессиональной деятельности, снижение трудовой мотивации;

нарушения дисциплины труда, частые прогулы, опоздания, уход с рабочего места;

резкое изменение круга общения, уход от контактов с коллегами и руководством;

повышенная скрытность, обострённая реакция на замечания и контроль;

уклонение от прохождения медицинских осмотров и сдачи анализов;

внешние и физиологические признаки:

явное ухудшение внешнего вида, снижение уровня личной гигиены;

расширенные или суженные зрачки, несоответствующая реакция зрачков на свет;

видимое покраснение глаз, "стеклянный" взгляд;

следы инъекций на коже рук, ног, шеи;

нарушения координации движений (нарушение походки, шатание, потеря равновесия без признаков алкогольного опьянения), дрожь конечностей, резкие поддергивание мышц (тики);

нарушения речи – замедленная, спутанная или чрезмерно быстрая речь;

нарушения сна – бессонница или сонливость в рабочее время;

"химический" запах от тела или одежды (уксус, растворители, ацетон);

психические и когнитивные признаки:

нарушение памяти и внимания, снижение концентрации;

затруднённость в построении логических цепочек, несвязная речь;

навязчивость, паранойя, тревожность, панические атаки;

галлюцинации, бредовые идеи;

непоследовательность поведения;

потеря критической оценки своего состояния.

При этом отмечается, что выявление указанных признаков не является подтверждением факта употребления наркотических средств и служит исключительно основанием для направления государственного служащего на медицинское освидетельствование.

Первичное наблюдение проводится в обстановке, исключающей унижение чести и достоинства государственного служащего, с соблюдением принципов конфиденциальности, объективности, беспристрастности и недопустимости дискриминации.

При выявлении у государственного служащего по три и более признаков возможного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, относящихся к различным группам, службой управления персоналом (кадровой службой) формируется представление.

Представление составляется службой управления персоналом (кадровой службой) государственного органа и выносится на имя руководителя государственного органа либо руководителя его аппарата.

С момента получения представления руководитель государственного органа либо руководитель его аппарата в течение одного рабочего дня принимает решение о направлении государственного служащего на медицинское освидетельствование.

Направление госслужащего на медицинское освидетельствование осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой) в течение 48 часов с момента принятия решения о проведении медосвидетельствования.

В случае отказа государственного служащего от прохождения медицинского освидетельствования либо уклонения от его прохождения службой управления персоналом составляется акт об отказе.

Прохождение государственным служащим медицинского освидетельствования осуществляется в рабочее время.

Госслужащим необходимо пройти медицинское освидетельствование в течение двух рабочих дней с момента получения Направления.

По результатам медицинского освидетельствования составляется медицинское заключение, содержащее вывод о наличии или отсутствии факта употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и направляется государственной организацией здравоохранения в государственный орган, направивший государственного служащего на медицинское освидетельствование.

В случае подтверждения факта употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов руководитель государственного органа либо руководитель его аппарата обеспечивает направление со дня получения заключения медицинской организации соответствующих сведений, подтверждающих факт употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в уполномоченный орган по делам государственной службы и правоохранительные органы, принимает меры по рассмотрению вопроса о дисциплинарной ответственности государственного служащего.

Государственный служащий имеет право:

ознакомиться с результатами медицинского освидетельствования;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц государственного органа, а также результаты медицинского освидетельствования.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2026 года.