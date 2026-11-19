Как будут выявлять употребление наркотиков госслужащими: утверждены правила
Выявление признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов у государственного служащего осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РК, в целях профилактики их незаконного употребления.
Направление госслужащих, не включенных в перечень должностей, подлежащих медицинскому освидетельствованию, осуществляется по представлению службы управления персоналом (кадровой службой), содержащему сведения о признаках возможного употребления госслужащим наркотических или средств.
Первичное выявление признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов проводится посредством визуального наблюдения за поведением государственного служащего, в том числе выявления поведенческих, внешних, физиологических, психических и когнитивных признаков, свидетельствующих о возможном употреблении указанных веществ.
Визуальное наблюдение за поведением государственного служащего осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой) и его непосредственным руководителем, в процессе исполнения государственным служащим должностных обязанностей.
При этом непосредственный руководитель государственного служащего при выявлении поведенческих, внешних, физиологических, психических и когнитивных признаков незамедлительно уведомляет об этом службу управления персоналом (кадровую службу) для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в пределах ее компетенции.
При проведении первичного выявления признаков службой управления персоналом (кадровой службой) осуществляется изучение имеющихся сведений о госслужащем, включая характеристики, жалобы, служебные записки и иные документы, содержащие информацию о наличии таких признаков.
Визуальное наблюдение осуществляется в соответствии со следующими признаками употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов:
поведенческие признаки:
- резкая смена поведения, нестабильность эмоционального фона (агрессия, раздражительность, эйфория, апатия);
- утрата интереса к профессиональной деятельности, снижение трудовой мотивации;
- нарушения дисциплины труда, частые прогулы, опоздания, уход с рабочего места;
- резкое изменение круга общения, уход от контактов с коллегами и руководством;
- повышенная скрытность, обострённая реакция на замечания и контроль;
- уклонение от прохождения медицинских осмотров и сдачи анализов;
внешние и физиологические признаки:
- явное ухудшение внешнего вида, снижение уровня личной гигиены;
- расширенные или суженные зрачки, несоответствующая реакция зрачков на свет;
- видимое покраснение глаз, "стеклянный" взгляд;
- следы инъекций на коже рук, ног, шеи;
- нарушения координации движений (нарушение походки, шатание, потеря равновесия без признаков алкогольного опьянения), дрожь конечностей, резкие поддергивание мышц (тики);
- нарушения речи – замедленная, спутанная или чрезмерно быстрая речь;
- нарушения сна – бессонница или сонливость в рабочее время;
- "химический" запах от тела или одежды (уксус, растворители, ацетон);
психические и когнитивные признаки:
- нарушение памяти и внимания, снижение концентрации;
- затруднённость в построении логических цепочек, несвязная речь;
- навязчивость, паранойя, тревожность, панические атаки;
- галлюцинации, бредовые идеи;
- непоследовательность поведения;
- потеря критической оценки своего состояния.
При этом отмечается, что выявление указанных признаков не является подтверждением факта употребления наркотических средств и служит исключительно основанием для направления государственного служащего на медицинское освидетельствование.
Первичное наблюдение проводится в обстановке, исключающей унижение чести и достоинства государственного служащего, с соблюдением принципов конфиденциальности, объективности, беспристрастности и недопустимости дискриминации.
При выявлении у государственного служащего по три и более признаков возможного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, относящихся к различным группам, службой управления персоналом (кадровой службой) формируется представление.
Представление составляется службой управления персоналом (кадровой службой) государственного органа и выносится на имя руководителя государственного органа либо руководителя его аппарата.
С момента получения представления руководитель государственного органа либо руководитель его аппарата в течение одного рабочего дня принимает решение о направлении государственного служащего на медицинское освидетельствование.
Направление госслужащего на медицинское освидетельствование осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой) в течение 48 часов с момента принятия решения о проведении медосвидетельствования.
В случае отказа государственного служащего от прохождения медицинского освидетельствования либо уклонения от его прохождения службой управления персоналом составляется акт об отказе.
Прохождение государственным служащим медицинского освидетельствования осуществляется в рабочее время.
Госслужащим необходимо пройти медицинское освидетельствование в течение двух рабочих дней с момента получения Направления.
По результатам медицинского освидетельствования составляется медицинское заключение, содержащее вывод о наличии или отсутствии факта употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и направляется государственной организацией здравоохранения в государственный орган, направивший государственного служащего на медицинское освидетельствование.
В случае подтверждения факта употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов руководитель государственного органа либо руководитель его аппарата обеспечивает направление со дня получения заключения медицинской организации соответствующих сведений, подтверждающих факт употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в уполномоченный орган по делам государственной службы и правоохранительные органы, принимает меры по рассмотрению вопроса о дисциплинарной ответственности государственного служащего.
Государственный служащий имеет право:
- ознакомиться с результатами медицинского освидетельствования;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц государственного органа, а также результаты медицинского освидетельствования.
Приказ вводится в действие с 29 ноября 2026 года.