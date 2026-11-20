Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев учредил новую награду для поощрения социальной и экологической ответственности бизнеса.
- Правительство обновило национальный проект в области связи "Доступный Интернет".
- Утвержден новый Генеральный план города Алматы.
- С 13 ноября в Казахстане ввели двухмесячный запрет на ввоз куриных яиц.
- Правила перевозки пассажиров и грузов беспилотным транспортом приняли в Казахстане.
- В апреле 2027 года в Казахстане введут обязательную маркировку растительных масел и масложировой продукции: приняты правила.
- Как будут выявлять употребление наркотиков у госслужащих.
- Международные сертификаты о профессиональной квалификации будут признавать через цифровую платформу.
- В Казахстане изменились правила смены мобильного оператора.
- Актуализирован порядок ведения национальных реестров ИИН и БИН.
- В Казахстане приняли единые правила расчета ГЭСВ для банковских займов, вкладов и микрокредитов.
- Национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами определен "Национальный ядерный центр Республики Казахстан".
- Новый Регламент Конституционного суда приняли в Казахстане.
- Оглашено Послание Конституционного суда РК "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан".
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