Правительство приняло постановление от 16 ноября 2026 года о создании республиканского государственного учреждения "Национальный университет культуры и искусства", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Создать республиканское государственное учреждение "Национальный университет культуры и искусства" Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Уполномоченным органом по руководству в отношении учреждения определено Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Находиться новый университет будет в городе Шымкенте. Учебное заведение включено в перечень государственных организаций высшего и послевузовского образования, не подлежащих приватизации.

Постановление введено в действие с 16 ноября.

Ранее мы рассказывали, что новый университет появится в Шымкенте.

Вуз откроется на базе факультета культуры и искусства Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова. Он будет готовить специалистов по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, сообщили в Министерстве культуры.

Основной акцент сделают на востребованных творческих направлениях, включая кино и драматургию, режиссуру кино и телевидения, графику и мультимедиа, медиаменеджмент, операторское искусство и звукорежиссуру.

Также мы сообщали, что университету присвоят особый статус. Это расширит возможности для внедрения современных образовательных программ, участия в международных проектах и развития сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и креативных индустрий.