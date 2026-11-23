Национальный университет культуры и искусства создан в Казахстане
В тексте говорится:
Создать республиканское государственное учреждение "Национальный университет культуры и искусства" Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
Уполномоченным органом по руководству в отношении учреждения определено Министерство культуры и информации Республики Казахстан.
Находиться новый университет будет в городе Шымкенте. Учебное заведение включено в перечень государственных организаций высшего и послевузовского образования, не подлежащих приватизации.
Постановление введено в действие с 16 ноября.
Ранее мы рассказывали, что новый университет появится в Шымкенте.
Вуз откроется на базе факультета культуры и искусства Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова. Он будет готовить специалистов по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, сообщили в Министерстве культуры.
Основной акцент сделают на востребованных творческих направлениях, включая кино и драматургию, режиссуру кино и телевидения, графику и мультимедиа, медиаменеджмент, операторское искусство и звукорежиссуру.
Также мы сообщали, что университету присвоят особый статус. Это расширит возможности для внедрения современных образовательных программ, участия в международных проектах и развития сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и креативных индустрий.