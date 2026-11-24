Приказом министра промышленности и строительства от 17 ноября 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что услугодатель осуществляет регистрацию заявления в день их поступления. Если заявление на оказание государственной услуги поступило за два часа до окончания рабочего дня услугодателя, то срок начинается со следующего рабочего дня. При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству РК, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

После регистрации заявления и приложенных документов услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов проверяет их полноту.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или) документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается срок – один рабочий день для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов и направляет мотивированный отказ в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугодателя.

В случае полноты представленных документов услугодатель рассматривает приложенные документы на соответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным настоящими Правилами.

Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами, предусматривающими, что услугодатель приостановляет процесс оказания государственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законами РК порядке;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами либо в судебном порядке;

обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.

Также добавлено, что процесс оказания государственной услуги приостанавливается:

в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 9-1 данных Правил ( см. выше ), – до определения правопреемника умершего лица или назначения недееспособному лицу опекуна;

), – до определения правопреемника умершего лица или назначения недееспособному лицу опекуна; в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9-1 Правил, – до определения позиции государственным органом или до вступления в законную силу судебного акта;

в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 9-1 Правил, – на один рабочий день, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

Указывается, что услугодатель по ходатайству услугополучателя или по своей инициативе приостановливает процесс оказания государственной услуги в случае действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию государственной услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления уведомления услугополучателю о решении услугодателя по приостановлению процесса оказания государственной услуги.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 4 декабря 2026 года.