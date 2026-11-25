Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 17 ноября 2026 года утвердил Правила рассмотрения обращения заемщика – физического лица – о внесении изменений в условия договора банковского займа и микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает единый порядок работы банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств с заявлениями заемщиков, в том числе по вопросам реструктуризации просроченной задолженности.

Правила определяют:

порядок рассмотрения обращения заемщика о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, а также об изменении условий исполнения обязательства, права (требования) по которым уступлены коллекторским агентствам;

перечень документов, прилагаемых к заявлению и заявлению об изменении условий исполнения обязательств заемщика;

требования к внутреннему порядку принятия банком, микрофинансовой организацией и коллекторским агентством кредитных решений по реструктуризации банковских займов и микрокредитов заемщиков;

порядок предоставления военнослужащим срочной воинской службы отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 календарных дней после его окончания, без начисления вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту;

критерии задолженности, подлежащей коллективному урегулированию, а также порядок и условия проведения коллективного урегулирования задолженности;

порядок информирования уполномоченного органа о результатах рассмотрения заявлений заемщиков о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита.

Как рассматривается заявление кредитора о пересмотре условий займа

Кредитор при наличии просрочки по договору не позднее 10 календарных дней с даты ее наступления письменно либо через цифровые объекты уведомляет заемщика о:

размере просроченных платежей по договору на дату, указанную в уведомлении;

необходимости внесения просроченных платежей по договору;

праве заемщика обратиться к кредитору с предложением о внесении изменений в условия договора;

последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору;

иных сведениях по усмотрению кредитора.

В свою очередь заемщик вправе обратиться к кредитору с заявлением о пересмотре условий займа или микрокредита, приложив документы, подтверждающие причины возникновения просрочки, сведения о текущих доходах и другие обстоятельства, обосновывающие необходимость внесения изменений в условия договора.

Для рассмотрения заявления заемщика, относящегося к категории лиц с инвалидностью первой или второй группы, и подтверждения обстоятельств, повлекших возникновение просрочки, к обращению прилагаются:

справка об инвалидности;

справка с места работы (при наличии трудовых отношений) с указанием размера заработной платы.

Кредитор в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления проверяет полноту представленных документов и при необходимости запрашивает недостающие документы.

Заемщик предоставляет запрашиваемые документы в течение 5 рабочих дней.

Кредитор в течение 15 календарных дней рассматривает полученное предложение и принимает одно из решений:

о согласии с предложенными заемщиком изменениями в условия договора;

о встречном предложении кредитора заемщику о внесении изменений в условия договора;

об отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

При достижении согласия между кредитором и заемщиком об изменении условий договора срок внесения таких изменений не превышает 15 календарных дней.

Если кредитор выдвигает встречные предложения по изменению условий договора, на ответ заемщику предоставляется не менее 15 календарных дней.

Недостижение взаимоприемлемого решения между кредитором и заемщиком в течение 30 календарных дней считается отказом в изменении условий договора.



В случае согласия заемщика с предложениями кредитора по изменению условий договора срок внесения изменений не превышает 15 календарных дней.

Уведомление и ответ кредитора на заявление заемщика направляются в письменной форме или через цифровые объекты, или иным способом, предусмотренным договором.

Уведомление и ответ считаются доставленными при их направлении:

по месту жительства, указанному в договоре либо заявлении, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе полученного одним из совершеннолетних членов семьи заемщика, проживающих по указанному адресу;

на адрес электронной почты, указанный в договоре либо заявлении заемщика;

путем отправления текстового SMS-сообщения или push-уведомления с ответом либо со ссылкой на интернет-ресурс, содержащие полный текст уведомления или ответа заемщику;

с использованием иных средств связи, предусмотренных договором, обеспечивающих фиксирование получения уведомления или ответа заемщиком.

В случае принятия кредитором решения об отказе в изменении условий договора он письменно уведомляет заемщика о праве в течение трех месяцев обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману в целях досудебного урегулирования задолженности по кредиту, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности.

Коллективное урегулирование задолженности

Правилами установлены критерии задолженности, подлежащей коллективному урегулированию, а также порядок и условия проведения коллективного урегулирования задолженности.

Коллективному урегулированию подлежит задолженность заемщика, соответствующая одному или нескольким следующим критериям:

наличие у заемщика просроченной задолженности свыше 90 последовательных календарных дней перед двумя и более организациями:

наличие у заемщика задолженности по договору потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченному залогом имущества, по которому за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств.

Задолженность подлежит коллективному урегулированию в случае, если:

совокупный размер задолженности составляет не менее 150 и не более 1600 МРП на дату подачи заявления о коллективном урегулировании задолженности;

и на дату подачи заявления о коллективном урегулировании задолженности; задолженность не являлась предметом процедуры коллективного урегулирования задолженности в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о коллективном урегулировании задолженности;

предшествующих дате подачи заявления о коллективном урегулировании задолженности; в отношении заемщика отсутствует возбужденное дело о применении процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства;

по задолженности возбуждено исполнительное производство на основании исполнительной надписи;

в отношении задолженности отсутствуют:

- действующее представление органов уголовного преследования о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, либо постановление о признании заемщика потерпевшим по уголовному правонарушению, связанному с оформлением банковского займа или микрокредита мошенническим способом;

- действующая отсрочка платежей на срок более 3 месяцев, в том числе по кредитам заемщиков, проходящих срочную воинскую службу.

Не препятствует включению в процедуру коллективного урегулирования наличие у заемщика:

действующего мирового соглашения, заключенного с организацией и утвержденного судом, или соглашения об урегулировании спора в порядке медиации, заключенного с организацией по договору потребительского банковского займа или договору о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества;

договора потребительского банковского займа или микрокредита, по которым отсутствует задолженность либо срок просроченной задолженности составляет менее 90 последовательных календарных дней;

договора банковского займа или микрокредита, обеспеченного залогом недвижимого имущества, по которому отсутствует просроченная задолженность.

Финансовый омбудсман проверяет заявление и соответствие критериям в течение трех рабочих дней. Организации в течение пяти рабочих дней после получения запроса подтверждают сведения о задолженности и согласие на участие в процедуре либо направляют обоснованные уточнения или отказ с указанием причин.

После подтверждения сведений всеми организациями финансовый омбудсман не позднее одного рабочего дня направляет заемщику согласованные условия, проект протокола коллективного урегулирования и проекты медиативных соглашений. Процедура предусматривает согласование новых условий погашения обязательств перед несколькими кредиторами и формирование общего графика платежей.

Если заемщик отказывается подписывать документы, ему разъясняется право на индивидуальное урегулирование задолженности, а организации информируются о завершении коллективной процедуры без заключения соглашений.

Отсрочка для военнослужащих срочной службы

Правила также предусматривают предоставление военнослужащим срочной воинской службы отсрочки платежей по основному долгу и вознаграждению на весь период службы и 60 календарных дней после ее окончания. При этом вознаграждение по кредиту за указанный период не начисляется.

Кредитор и коллекторское агентство должны предоставить отсрочку в течение 15 календарных дней после получения сведений из кредитного бюро. Она оформляется без подписания дополнительных соглашений, с увеличением срока кредита и сохранением размера платежей. На период отсрочки приостанавливаются предусмотренные законодательством меры взыскания просроченной задолженности.

Порядок информирования уполномоченного органа о результатах рассмотрения

Отчет о результатах рассмотрения заявлений заемщиков представляется кредитором (за исключением лица, которому уступлены права требования по договору) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом посредством цифровой системы «Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан».

Отчет о результатах рассмотрения заявлений заемщиков представляется лицами, которым уступлены права требования по договору (за исключением коллекторских агентств) в уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Постановление вводится в действие с 4 декабря, за исключением некоторых норм, которые вводятся с 1 января и с 1 мая 2027 года.

