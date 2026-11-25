Министр сельского хозяйства приказом от 19 ноября 2026 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены понятием "Единый контакт-центр" – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг.

Уточняется, что канцелярия услугодателя в день поступления заявления для получения разрешения на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию, осуществляет прием, регистрацию в цифровой системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" (ГБД "Е-лицензирование") и направляет на рассмотрение ответственному лицу.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени или в выходные и праздничные дни прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Если заявление на оказание государственной услуги поступило за два часа до окончания рабочего дня услугодателя, то срок начинается со следующего рабочего дня.

При этом правила дополнены пунктами следующего содержания:

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления услугополучателю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги. Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

Услугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых судом или в ином порядке;

обнаружения ошибок или неточностей в заявлении, представленном услугополучателем, его несоответствия его требованиям по форме и содержанию.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем в течение одного рабочего дня с момента приостановления процесса оказания государственной услуги.

Процесс оказания государственной услуги приостанавливается:

в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5-2 Правил, – до определения правопреемника соответствующего лица или назначения недееспособному лицу опекуна;

в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5-2 Правил, – до вступления в законную силу судебного акта или решения вопроса в ином порядке;

в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 5-2 Правил, – до устранения выявленных недостатков в установленный срок.

Услугодатель по ходатайству услугополучателя или по своей инициативе приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

нахождения услугополучателя в служебной командировке, в медицинской организации на стационарном лечении, превышающих срок оказания государственной услуги, за исключением случаев получения услуги его законными представителями.

Также добавлено, что при обнаружении ошибок или неточностей в заявлении, представленном услугополучателем, его несоответствия требованиям по форме и содержанию услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания.

Для устранения выявленных недостатков предусматривается один рабочий день, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в течение одного рабочего дня с момента приостановления процесса оказания государственной услуги услугодатель отказывает в приеме заявления.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Вместе с тем говорится, что при отсутствии причин отказа в оказании государственной услуги услугодатель в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления проверяет его на соответствие требованиям Правил, и ответственное лицо услугодателя оформляет разрешение на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию.

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания госуслуги.

Приказ вводится в действие с 5 декабря 2026 года.