Приказом министра культуры и информации от 19 ноября 2026 года внесены изменения в Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

При выявлении в заявлении или документах, представленных услугополучателем, ошибок или неточностей, несоответствия их формы и содержания установленным требованиям, а также непредставления полного пакета документов в течение двух рабочих дней, отведенных на проверку полноты представленных документов, процесс оказания государственной услуги приостанавливается на два рабочих дня для устранения выявленных ошибок или неточностей на основании решения услугодателя.

При выявлении неполноты представленных документов в течение двух рабочих дней в личный кабинет услугополучателя на Портале направляется уведомление о приостановлении процесса оказания государственной услуги в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя уполномоченного органа либо лица, исполняющего его обязанности.

Приостановление процесса оказания государственной услуги начинается со дня направления услугодателем уведомления о приостановлении процесса в личный кабинет услугополучателя на Портале.

Для устранения выявленных ошибок или неточностей услугополучателю предоставляется срок не более двух рабочих дней со дня направления уведомления, в течение которого услугополучатель вправе повторно представить исправленные документы.

Срок приостановления процесса оказания государственной услуги не включается в общий срок оказания государственной услуги.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги после устранения выявленных ошибок или неточностей в представленных документах.

При неустранении выявленных в заявлении или документах ошибок или неточностей в течение установленного срока сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней со дня истечения срока приостановления процесса оказания государственной услуги готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя уполномоченного органа в области кинематографии, и направляет его заявителю в личный кабинет на Портале.

При устранении услугополучателем причин отказа в оказании государственной услуги услугополучатель может обратиться повторно для получения государственной услуги.

Основания для отказа в оказании государственной услуги

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

неустранение выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 5 декабря 2026 года.