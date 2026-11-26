Приказом МВД от 19 ноября 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача заключения на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для получения государственной услуги юридическое лицо обращается в канцелярию услугодателя либо через портал с заявлением, с предоставлением документов и объектов испытания.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, объектов испытания, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов и объектов испытания, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При обнаружении ошибок представленные документы (в том числе оригиналы) и объектов испытания подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение услугодателем, за исключением случаев подачи заявления и документов посредством цифровой системы "Государственная база данных "Е-лицензирование".

Срок оказания госуслуги – 13 рабочих дней, она оказывается бесплатно.

Повторное представление заявления, документов и объектов испытания осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается два рабочих дня для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов и объектов испытания на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов и направляет услугополучателю ответ с указанием причин отказа.

В случае выявления несоответствия объектов испытания криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий при проведении испытания услугодатель выдает результат оказания государственной услуги "Заключение о несоответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий объектов испытания".

Приказ вводится в действие с 6 декабря 2026 года.