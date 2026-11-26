Приказом министра внутренних дел от 23 ноября 2026 года внесены изменения в Правила оказания госуслуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при обращении услугополучателя работник Государственной корпорации осуществляет:

идентификацию личности услугополучателя;

проверку достоверности сведений, указанных в документах, а также соответствия документов установленному Перечню;

оформление заявки в ИЦС ЦОН.

В процессе оформления заявки по формированию ИИН в ИЦС ЦОН вносится номер паспорта услугополучателя. Посредством интеграции ИЦС ЦОН с ЕЦС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранном гражданине и проверяется факт пересечения Государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.

При оказании государственной услуги иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется проверка сведений на основании сведений эталонной базы данных иммигрантов на соответствие пребывания (проживания) в Казахстане.

К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.

При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИЦС ЦОН на основании данных, указанных им в заявлении.

При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный сотрудник услугодателя в ИЦC ЦОН направляет заявку в ЦС МС.

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

День обращения услугополучателя в Государственную корпорацию не входит в срок оказания государственной услуги.

При обнаружении ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается два часа для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и документов.

Результат оказания государственной услуги и ее подвидов (при наличии) – Выдача регистрационного свидетельства либо ответ с указанием причин отказа.

Приказ вводится в действие с 6 декабря 2026 года.