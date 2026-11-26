Выдача ИИН иностранцам: внесены изменения в правила
Так, уточняется, что при обращении услугополучателя работник Государственной корпорации осуществляет:
- идентификацию личности услугополучателя;
- проверку достоверности сведений, указанных в документах, а также соответствия документов установленному Перечню;
- оформление заявки в ИЦС ЦОН.
В процессе оформления заявки по формированию ИИН в ИЦС ЦОН вносится номер паспорта услугополучателя. Посредством интеграции ИЦС ЦОН с ЕЦС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранном гражданине и проверяется факт пересечения Государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.
При оказании государственной услуги иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется проверка сведений на основании сведений эталонной базы данных иммигрантов на соответствие пребывания (проживания) в Казахстане.
К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИЦС ЦОН на основании данных, указанных им в заявлении.
При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный сотрудник услугодателя в ИЦC ЦОН направляет заявку в ЦС МС.
При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.
День обращения услугополучателя в Государственную корпорацию не входит в срок оказания государственной услуги.
При обнаружении ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.
При этом услугополучателю устанавливается два часа для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.
В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.
Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.
Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.
В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и документов.
Результат оказания государственной услуги и ее подвидов (при наличии) – Выдача регистрационного свидетельства либо ответ с указанием причин отказа.
Приказ вводится в действие с 6 декабря 2026 года.