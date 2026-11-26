Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 24 ноября 2026 года, которым вносятся изменения в Типовой регламент маслихата, сообщает Zakon.kz.

Типовой регламент устанавливает порядок проведения сессий маслихата, заседаний его органов, внесения и рассмотрения на них вопросов, образования и избрания органов маслихата, заслушивания отчетов об их деятельности, отчетов о проделанной работе маслихата перед населением и деятельности его постоянных комиссий, рассмотрения запросов депутатов, полномочия, организацию деятельности депутатских объединений в маслихате, а также порядок голосования, порядок выплаты пособий депутатам маслихата, организацию работы аппарата, другие процедурные и организационные вопросы.

Уточняется, что маслихат принимает решения голосованием с использованием цифровой системы подсчета голосов (при ее наличии).

Также говорится, что по вопросам, вносимым на рассмотрение сессии, председатель маслихата не позднее чем за семь дней до сессии, а в случае созыва внеочередной сессии не позднее чем за три дня представляет депутатам и акиму необходимые материалы в бумажном или электронном виде.

Указывается, что во время проведения сессий, заседаний постоянных комиссий и иных органов маслихата, на время осуществления депутатских полномочий и в период повышения квалификации депутатов маслихата, связанных с осуществлением депутатских полномочий, в порядке, определенном регламентом соответствующего маслихата, депутат освобождается от выполнения служебных обязанностей с возмещением ему за счет средств местного бюджета средней заработной платы по месту основной работы, но в размере, не превышающем заработную плату руководителя аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы со стажем работы в указанной должности до одного года, и командировочных расходов на срок проведения сессий, заседаний постоянных комиссий и иных органов маслихата, прохождения повышения квалификации с учетом времени в пути.

В случае командирования депутата маслихата областей, районов для выполнения поручений председателя маслихата, а также в пределах своей компетенции и исполнения своих функций в пределах административно-территориальных границ ему оплачиваются командировочные расходы по нормам, установленным законодательством Республики Казахстан.

Нормативные правовые решения маслихата подлежат государственной регистрации в органах юстиции и опубликованию в установленном законодательством порядке, за исключением ряда случаев.

Протоколы сессий отпечатываются не позднее чем через месяц после сессии и хранятся в установленном законодательством порядке.

Предусмотрено, что бюджет столицы, областной бюджет, бюджет города республиканского значения утверждаются на сессии соответствующего маслихата в течение 10 календарных дней после подписания президентом РК закона о республиканском бюджете. Районный (города областного значения) бюджет утверждается соответствующим маслихатом в течение десяти календарных дней после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета.

Бюджеты городов районного значения, сел, поселков, сельских округов утверждаются районным (города областного значения) маслихатом в течение пяти календарных дней после подписания решения районного (города областного значения) маслихата об утверждении районного (города областного значения) бюджета.

Депутат маслихата по вопросам, отнесенным к компетенции маслихата, а также по обращениям граждан, имеющим общественное значение, обращается с официальным письменным запросом к акиму, председателю и члену соответствующей территориальной избирательной комиссии, прокурору и должностным лицам территориальных подразделений центральных государственных органов, исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, а также в филиалы и представительства субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющих деятельность на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Ответ на депутатский запрос представляется в письменной форме в срок не позднее 15 календарных дней, подписывается лицами, указанными в пункте 40 настоящего Регламента, или первым руководителем государственного органа, в адрес которого был направлен депутатский запрос, либо его заместителем.

Документ дополнен нормой о том, что одно и то же лицо не может быть избрано председателем маслихата столицы, одной и той же области, города республиканского значения, района (города областного значения) более двух раз подряд.

Также предусмотрено, что на депутата маслихата за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также нарушение правил депутатской этики, установленных регламентом маслихата, могут налагаться меры взыскания в виде порицания, понуждения к принесению публичного извинения, лишения слова в течение одной сессии маслихата или лишения права участия в сессии маслихата.

При этом на депутата маслихата, работающего на постоянной основе, дополнительно может налагаться взыскание в виде лишения однодневной заработной платы.

Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам маслихата взысканий, а также мониторинг явки депутатов маслихата на заседания сессии маслихата и его органов, осуществляются аппаратом маслихата.

Вопрос о применении к депутатам маслихата взысканий может быть инициирован председателем маслихата либо председателем постоянной комиссии маслихата.

Типовой регламент дополнен новым пунктом, предусматривающим, что руководитель аппарата маслихата:

руководит деятельностью аппарата маслихата;

организует, координирует и контролирует деятельность аппарата маслихата в пределах своей компетенции;

назначает на государственные должности и освобождает от государственных должностей административных государственных служащих корпуса "Б" аппарата маслихата;

осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий аппарата маслихата;

осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;

решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, установления надбавок государственным служащим аппарата маслихата;

решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата маслихата;

обеспечивает исполнение требований законодательства РК о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;

организует сессии маслихата, заседания постоянных и временных комиссий маслихата;

готовит проекты правовых актов маслихата;

организует мероприятия по повышению квалификации депутатов;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством республики.

Кроме того регламент дополнен новой главой – "Порядок выплаты пособий депутатам маслихата".

Так, депутату маслихата, работающему на постоянной основе, в случае роспуска маслихата президентом РК и до момента его трудоустройства или достижения пенсионного возраста ежемесячно выплачивается пособие в размере его среднемесячной заработной платы, но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Решение о выплате пособия принимается руководителем аппарата маслихата в течение трех рабочих дней со дня прекращения полномочий депутата маслихата, работающего на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата для выплаты пособия исчисляется в соответствии с трудовым законодательством РК.

За неполный календарный месяц размер пособия определяется исходя из среднего дневного заработка и количества рабочих дней, приходящихся на период выплаты пособия, в соответствии с едиными правилами исчисления средней заработной платы.

Указывается, что депутат маслихата, которому назначено пособие, должен уведомить аппарат маслихата о трудоустройстве либо достижении пенсионного возраста в течение трех рабочих дней со дня наступления соответствующего обстоятельства.

Указ вводится в действие с 7 декабря 2026 года.