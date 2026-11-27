Министр энергетики приказом от 17 ноября 2026 года утвердил Правила организации и проведения аукционных торгов на строительство электрических сетей, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при намерении строительства электрических сетей инициатор проекта обращается в уполномоченный орган и прилагает подробную информацию в произвольной форме о соответствующем проекте по строительству электрических сетей, прогнозную стоимость реализации проекта и заключение системного оператора.

Уполномоченный орган формирует рабочую группу, осуществляющую рассмотрение обращений инициаторов проектов.

Рабочая группа создается уполномоченным органом из числа не менее девяти человек, состоящая из представителей уполномоченного органа, заинтересованных государственных органов, организаций, а также независимых экспертов.

При формировании рабочей группы уполномоченным органом обеспечивается недопущение конфликта интересов.

Решение о создании рабочей группы, изменении состава рабочей группы принимается приказом первого руководителя уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанности.

Председателем рабочей группы является заместитель первого руководителя уполномоченного органа, курирующий вопросы в области электроэнергетики.

Заседания рабочей группы созываются ее председателем.

Предусмотрено, что рабочая группа в течение 30 календарных дней после получения обращения инициатора проекта рассматривает соответствующее обращение и определяет целесообразность либо нецелесообразность реализации проекта по строительству электрических сетей.

При рассмотрении рабочая группа руководствуется одновременно следующими критериями отбора:

наличие заключения системного оператора;

создание сетевой инфраструктуры общего назначения, обеспечивающей электроснабжение территории и возможность подключения новых потребителей;

системная значимость проекта (предусмотренность в генеральной схеме региона, схеме развития электрических сетей региона и других документах).

Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования и считаются принятыми, если за него подано большинство голосов от общего числа членов рабочей группы, присутствующих на заседании.

Решения рабочей группы оформляются в виде протокола и подписываются председателем, присутствующими членами рабочей группы и включают в себя рекомендации по структуре и содержанию предварительного технико-экономического обоснования, а также обязательные требования к техническим, экономическим и эксплуатационным параметрам оцениваемого проекта сетей.

В случае нецелесообразности реализации соответствующего проекта по строительству электрических сетей уполномоченный орган дает мотивированный отказ о дальнейшей проработке данного проекта.

Решение о целесообразности реализации проекта по строительству электрических сетей принимается уполномоченным органом.

Указывается, что при принятии решения уполномоченным органом о целесообразности реализации проекта по строительству электрических сетей соответствующий инициатор (инвестор) в течение 100 календарных дней с момента положительного заключение уполномоченного органа разрабатывает предварительное технико-экономическое обоснование проекта, включающее в себя финансово-экономическую модель, стоимость проекта, сумму возврата инвестиций, срок реализации проекта, предельный размер индивидуального тарифа на услугу, объем услуги.

В случае если по итогам аукционных торгов на строительство электрических сетей инициатор проекта не является победителем этих аукционных торгов, то стоимость разработки предварительного технико-экономического обоснования проекта возмещается победителем аукционных торгов инициатору проекта в порядке, установленном гражданским законодательством, в течение 30 календарных дней со дня опубликования реестра победителей аукционных торгов.

Инициатор в течение 10 календарных дней после завершения разработки предварительного технико-экономического обоснования проекта направляет в уполномоченный орган заявку на инициирование аукционных торгов на строительство электрических сетей и прилагает предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

Аукционные торги на строительство электрических сетей организуются и проводятся организатором аукционных торгов в целях отбора победителя для реализации проектов по строительству электрических сетей и определения их индивидуальных тарифов на услугу.

Уполномоченный орган на основании полученной информации в течение 15 календарных дней разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов, а также аукционную документацию, включающую предварительное технико-экономическое обоснование проекта, требования к участникам аукционных торгов, а также обязательства по обеспечению внутристрановой ценности при реализации проекта.

Опубликованный График не подлежит изменению или корректировке.

Также утвержден порядок организации аукционных торгов на строительство электрических сетей.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2026 года.