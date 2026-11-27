Министр энергетики подписал приказ от 24 ноября 2026 года об утверждении Правил утверждения и отзыва паспорта производства, формы паспорта производства, а также формы паспорта, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

производитель – юридическое лицо, осуществляющее производство товарного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа;

паспорт производства – документ установленной формы, содержащий показатели производственных мощностей производителя, основные его характеристики, регламентирующий использование имеющегося оборудования для соблюдения технологического процесса производства.

Документ разрабатывает сам производитель и утверждает уполномоченный орган – Министерство энергетики. Паспорт выдается сроком на три календарных года.

Для получения паспорта предприятие подает заявление в произвольной форме нарочно в канцелярию уполномоченного органа или по почте заказным письмом с уведомлением.

В заявлении указываются:

наименование,

бизнес-идентификационный номер,

юридический адрес производителя,

адрес завода.

К заявлению прилагаются:

три пронумерованных и прошнурованных экземпляра паспорта, подписанных руководителем,

техническая документация (акт приемки объекта в эксплуатацию, технологический регламент и план ликвидации аварийных ситуаций).

Министерство рассматривает документы в течение 15 рабочих дней. При соответствии формы паспорт утверждается и направляется производителю в двух экземплярах.

Если имеются замечания, то производителю их нужно устранить в течение 10 рабочих дней, после чего повторное рассмотрение занимает еще 10 рабочих дней.

Паспорт производства отзывается у производителя при непредставлении более 90 календарных дней в уполномоченный орган информации по производству и отгрузке товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа.

Уведомление об отзыве направляется заказным письмом в течение 20 календарных дней. Документ считается отозванным с даты получения такого уведомления.

Любые изменения в паспорт вносятся путем его повторного утверждения.

Приказ вводится в действие с 7 декабря.