В Казахстане внедряют паспорта производства для производителей газа
Правилами определены понятия:
- производитель – юридическое лицо, осуществляющее производство товарного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа;
- паспорт производства – документ установленной формы, содержащий показатели производственных мощностей производителя, основные его характеристики, регламентирующий использование имеющегося оборудования для соблюдения технологического процесса производства.
Документ разрабатывает сам производитель и утверждает уполномоченный орган – Министерство энергетики. Паспорт выдается сроком на три календарных года.
Для получения паспорта предприятие подает заявление в произвольной форме нарочно в канцелярию уполномоченного органа или по почте заказным письмом с уведомлением.
В заявлении указываются:
- наименование,
- бизнес-идентификационный номер,
- юридический адрес производителя,
- адрес завода.
К заявлению прилагаются:
- три пронумерованных и прошнурованных экземпляра паспорта, подписанных руководителем,
- техническая документация (акт приемки объекта в эксплуатацию, технологический регламент и план ликвидации аварийных ситуаций).
Министерство рассматривает документы в течение 15 рабочих дней. При соответствии формы паспорт утверждается и направляется производителю в двух экземплярах.
Если имеются замечания, то производителю их нужно устранить в течение 10 рабочих дней, после чего повторное рассмотрение занимает еще 10 рабочих дней.
Паспорт производства отзывается у производителя при непредставлении более 90 календарных дней в уполномоченный орган информации по производству и отгрузке товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа.
Уведомление об отзыве направляется заказным письмом в течение 20 календарных дней. Документ считается отозванным с даты получения такого уведомления.
Любые изменения в паспорт вносятся путем его повторного утверждения.
Приказ вводится в действие с 7 декабря.