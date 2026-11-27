Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 23 ноября 2026 года внес изменения в Правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что изменение функционального назначения, проведение капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции и перепланировки зданий и сооружений осуществляются по проектной документации согласно требованиям Строительного кодекса РК.

При расстановке оборудования помещения обеспечиваются эвакуационными проходами к лестничным клеткам и путям эвакуации в соответствии с требованиями государственных нормативных документов.

Также говорится, что при установке печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и бытовых зданий промышленных предприятий, в жилых домах выполняются требования инструкции заводов-изготовителей этих видов продукции, а также требования государственных нормативных документов, предъявляемые к системам отопления.

При размещении электромобилей и их зарядных станций в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта необходимо соблюдать требования, установленные в государственных нормативных документах.

Территория, здания, сооружения и строения АЗС оборудуются системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями государственных нормативных документов.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2026 года.