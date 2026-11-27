Правила пожарной безопасности: внесены изменения
Так, уточняется, что изменение функционального назначения, проведение капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции и перепланировки зданий и сооружений осуществляются по проектной документации согласно требованиям Строительного кодекса РК.
При расстановке оборудования помещения обеспечиваются эвакуационными проходами к лестничным клеткам и путям эвакуации в соответствии с требованиями государственных нормативных документов.
Также говорится, что при установке печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и бытовых зданий промышленных предприятий, в жилых домах выполняются требования инструкции заводов-изготовителей этих видов продукции, а также требования государственных нормативных документов, предъявляемые к системам отопления.
При размещении электромобилей и их зарядных станций в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта необходимо соблюдать требования, установленные в государственных нормативных документах.
Территория, здания, сооружения и строения АЗС оборудуются системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями государственных нормативных документов.
Приказ вводится в действие с 7 декабря 2026 года.