Министр промышленности и строительства приказом от 23 ноября 2026 года внес изменения в Правила выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается срок один рабочий день для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов и направляет мотивированный отказ в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугодателя.

В случае полноты представленных документов услугодатель рассматривает приложенные документы на соответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, установленным требованиям.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов, сотрудник услугодателя по технически несложным объектам в течение четырех рабочих дней, по технически сложным объектам в течение девяти рабочих дней проверяет достоверность представленных документов и соответствие услугополучателя и представленных документов и сведений установленным требованиям, и в течение одного рабочего дня оформляется решение на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов.

При наличии оснований сотрудник услугодателя в "личный кабинет" портала направляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.