Выдача разрешения на снос объекта: что изменилось
Так, уточняется, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.
При этом услугополучателю устанавливается срок один рабочий день для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.
В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.
Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.
В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов и направляет мотивированный отказ в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугодателя.
В случае полноты представленных документов услугодатель рассматривает приложенные документы на соответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, установленным требованиям.
При предоставлении услугополучателем полного пакета документов, сотрудник услугодателя по технически несложным объектам в течение четырех рабочих дней, по технически сложным объектам в течение девяти рабочих дней проверяет достоверность представленных документов и соответствие услугополучателя и представленных документов и сведений установленным требованиям, и в течение одного рабочего дня оформляется решение на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов.
При наличии оснований сотрудник услугодателя в "личный кабинет" портала направляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.