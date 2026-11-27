Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал указ о мерах по развитию народной цифровой экономики и расширению экономических возможностей граждан и бизнеса.
- Президент обновил состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.
- Новые меры взысканий и пособия депутатам: Токаев изменил Типовой регламент работы маслихата.
- Кто вошел в состав комиссии по контролю за расходами на программу "Халықтық құрылыс".
- В Казахстане ограничили госзакупки импортных продуктов питания: правительство установило новое изъятие из национального режима.
- Единые правила рассмотрения заявлений казахстанцев о реструктуризации задолженности установили для банков, МФО и коллекторских агентств.
- Пилотный проект по сдаче теоретического экзамена на водительские права в онлайн-формате запустили в Астане.
- В МВД уточнили правила выдачи ИИН иностранцам.
- В Казахстане изменился порядок присвоения адресов объектам недвижимости.
- Брокеры будут передавать КГД сведения по доходам казахстанцев от ценных бумаг: стартует пилотный проект.
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