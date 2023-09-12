Более 600 молодых людей воспользовались образовательными льготами после службы в армии

С прошлого года Министерство обороны реализует проект по повышению мотивации воинской службы через предоставление образовательных льгот гражданам, отслужившим в армии, сообщает Zakon.kz.

Возможностью поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ воспользовались 604 казахстанца.



В разрезе вузов картина выглядит следующим образом. В Казахский национальный университет им. аль-Фараби на бесплатной основе поступили 19 граждан, в Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева – 17, в Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова – 15, в Торайгыров университет – 10.

На платной основе без учета ЕНТ в Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова поступили 73 человека, Торайгыров университет – 45, Международный Таразский инновационный институт им. Ш. Мурзаты – 51, Кызылординский университет им. Коркыт ата – 35.

С учетом этих факторов Министерство обороны проводит работу по законодательному регулированию процесса выдачи грантов с обеспечением этой категории студентов общежитием и стипендией.

Отбор военнослужащих на бесплатное обучение проводится посредством информационной системы "Срочники 2.0", размещенной на портале Министерства обороны. В настоящее время на этом ресурсе зарегистрировано 38 316 солдат срочной службы.

Ведется плановая работа по внесению оценочных показателей на 13 805 военнослужащих призыва "осень-2022". Распределение квот для них запланировано на октябрь – ноябрь текущего года. Проводится регистрация солдат призыва "весна-2023". На данный момент зарегистрировано свыше 11 948 человек.

Министерство обороны проводит работу по дальнейшей популяризации проекта, готовятся видеоролики, в которых молодые люди рассказывают о личных планах и роли армии в их личностном становлении.

Фото: МО РК

Подобный опрос прошли первокурсники Astana IT University Айдар Науша, Амир Каиров и Адилет Кудашев, ставшие счастливыми обладателями сертификатов на бесплатное образование в высших учебных заведениях. Айдар Науша служил в войсках Противовоздушной обороны СВО ВС РК. В настоящее время обучается по направлению "медиа-технологии".

"Когда опубликовали списки поступивших, я среди ночи разбудил всю семью, чтобы поделиться радостью. Время в армии не прошло бесследно, я развивался физически и духово. В Вооруженные силы я пришел рядовым, домой уехал ефрейтором, в университете планирую получить звание лейтенанта". Айдар Науша

Добавим, что военная кафедра на базе университета готовит офицеров и сержантов запаса для пополнения мобилизационного резерва страны. Во время учебы все трое собираются учиться на военной кафедре и стать офицерами запаса.

В настоящее время, помимо Министерства обороны, в проекте участвуют Национальная гвардия и Служба государственной охраны. В перспективе к системе "Срочники 2.0" подключатся Пограничная служба КНБ и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Для проверки наличия сертификата необходимо в системе "Срочники 2.0" в разделе "Поиск" внести свои данные – фамилию, имя, отчество и нажать опцию "Найти". Напомним также, что воспользоваться сертификатом молодые люди могут в течение двух лет.