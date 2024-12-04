Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Служба в армии – социальный лифт для молодых казахстанцев

Социальный лифт для молодых казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:09 Фото: МО РК
В армейских рядах военнослужащий срочной службы не только приобретает воинскую выучку, получает профессиональные навыки и осваивает техническую специальность, для прошедших военную службу в казахстанской армии действуют также льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Выступая на Всеармейском совещании в Астане в мае 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил о важности наличия социальных лифтов в армии, которые помогут молодым казахстанцам найти свое место в обществе. Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами страны Касым-Жомарт Токаев тогда напомнил, что в казахстанской армии действуют льготы для ребят, прошедших военную службу, при поступлении в высшие учебные заведения.

Мало того, срочная воинская служба дает молодым казахстанцам массу преимуществ для самореализации и построения своей карьеры, к примеру, возможность обучения в вузе за государственный счет или же зачисления вне конкурса на военную кафедру учебного заведения.

Социальный лифт для молодых казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:09

Фото: МО РК

Тем, кто достиг высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке, предоставляются гранты за счет вузов на бесплатное обучение. В Вооруженных силах не первый год работает информационная система "Срочники 2.0", которая автоматически определяет рейтинг и распределяет солдат срочной службы по вузам. Проект поддержали более 80 вузов страны, и на сегодняшний день около 1500 отслуживших в рядах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований на безвозмездной основе обучаются в казахстанских вузах.

Среди них Бейбарыс Аделбаев и Айдарбек Амантаев, которые обоснованно считают, что им крупно повезло, они стали студентами-первокурсниками одного из ведущих вузов страны. Причем ребята поступили без экзаменов и получат образование на престижном факультете информационных технологий Евразийского национального университета совершенно бесплатно.

Социальный лифт для молодых казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:09

Фото: МО РК

За время воинской службы ребята зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Житель столицы Бейбарыс Аделбаев служил в 38-й десантно-штурмовой бригаде специального назначения имени Райымбека батыра. Прослужив четыре месяца, он узнал от офицеров, что по окончании срочной службы может выбрать вуз, и у него есть возможность поступить на грант без экзаменов, на основе собеседования. Кроме того, как студенту, отслужившему срочную службу, ему предоставляется возможность зачисления вне конкурса на военную кафедру вуза для получения офицерского звания.

"Мне очень повезло, я получил возможность бесплатного высшего образования в престижном вузе. В дальнейшем планирую продолжить службу в Вооруженных силах офицером цифровой безопасности", – делится планами Бейбарыс.

Айдарбек Амантаев в армию призвался из Западно-Казахстанской области, служил в войсковой части 5573 Национальной гвардии РК. Парень с детства занимался спортом, а в школьные годы был активным участником республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", поэтому ему было легче, чем другим новобранцам. После увольнения в запас получил право на бесплатное обучение в желаемом вузе и сегодня осваивает одну из интересных и востребованных специальностей.

"Плюс к этому, вместе с дипломом мне присвоят офицерское звание. Получить все это безвозмездно – большая удача", – говорит Айдарбек Амантаев.
Социальный лифт для молодых казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:09

Фото: МО РК

Таким образом, для Бейбарыса Аделбаева и Айдарбека Амантаева служба в армии стала отличным трамплином для построения успешной карьеры.

Необходимо отметить, что с мая текущего года для граждан, прошедших срочную воинскую службу, выделение государственных грантов предусмотрено на законодательном уровне. Существенным бонусом станет также предоставление приоритетного права на получение жилья в студенческом общежитии на время первого года обучения.

В реализации проекта МО РК "Срочники 2.0" по повышению мотивации срочной воинской службы среди юношей активно участвует Казахский национальный университет имени аль-Фараби и военная кафедра этого вуза.

"Проект работает уже два года, и наш вуз в нем занимает лидирующую позицию", – говорит заместитель начальника военной кафедры НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" полковник запаса Константин Рябченко.
Социальный лифт для молодых казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:09

Фото: МО РК

Важно добавить, что студенты, отслужившие срочную воинскую службу, к занятиям как в университете, так и на военной кафедре подходят с большей ответственностью, они назначаются командирами учебных взводов и являются помощниками преподавателей-кураторов взводов.

"Студенту Айтуару Абдыкериму, прошедшему воинскую службу в в/ч 44813, сертификат был вручен лично министром обороны генерал-полковником Русланом Жаксылыковым. На сегодняшний день он студент нашего университета и обучается на военной кафедре", – отмечает заместитель начальника военной кафедры.

Можно с полным правом констатировать, что проект "Срочники 2.0" оправдал себя полностью и на сегодняшний день стал важным компонентом повышения мотивации срочной воинской службы. Он позволит многим юношам после прохождения срочной службы реализовать свои цели в получении высшего образования.

Читайте также

Символ коллаборации творчества и финтеха
Арт-объект на алматинском Арбате как символ коллаборации творчества и финтеха
Сломать стереотипы: как девушки в армии осваивают мужские профессии
Сломать стереотипы: как девушки в армии осваивают мужские профессии
Айсулу Омарова
Жаксылыков Руслан МО РК 2024 год Военнослужащие армия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Эта цифра в дне рождения делает человека счастливчиком
Названа цифра в дате рождения, которая приносит человеку прибыль и успех
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: