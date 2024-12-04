Служба в армии – социальный лифт для молодых казахстанцев

В армейских рядах военнослужащий срочной службы не только приобретает воинскую выучку, получает профессиональные навыки и осваивает техническую специальность, для прошедших военную службу в казахстанской армии действуют также льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Выступая на Всеармейском совещании в Астане в мае 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил о важности наличия социальных лифтов в армии, которые помогут молодым казахстанцам найти свое место в обществе. Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами страны Касым-Жомарт Токаев тогда напомнил, что в казахстанской армии действуют льготы для ребят, прошедших военную службу, при поступлении в высшие учебные заведения.

Мало того, срочная воинская служба дает молодым казахстанцам массу преимуществ для самореализации и построения своей карьеры, к примеру, возможность обучения в вузе за государственный счет или же зачисления вне конкурса на военную кафедру учебного заведения.

Фото: МО РК

Тем, кто достиг высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке, предоставляются гранты за счет вузов на бесплатное обучение. В Вооруженных силах не первый год работает информационная система "Срочники 2.0", которая автоматически определяет рейтинг и распределяет солдат срочной службы по вузам. Проект поддержали более 80 вузов страны, и на сегодняшний день около 1500 отслуживших в рядах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований на безвозмездной основе обучаются в казахстанских вузах.

Среди них Бейбарыс Аделбаев и Айдарбек Амантаев, которые обоснованно считают, что им крупно повезло, они стали студентами-первокурсниками одного из ведущих вузов страны. Причем ребята поступили без экзаменов и получат образование на престижном факультете информационных технологий Евразийского национального университета совершенно бесплатно.

Фото: МО РК

За время воинской службы ребята зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Житель столицы Бейбарыс Аделбаев служил в 38-й десантно-штурмовой бригаде специального назначения имени Райымбека батыра. Прослужив четыре месяца, он узнал от офицеров, что по окончании срочной службы может выбрать вуз, и у него есть возможность поступить на грант без экзаменов, на основе собеседования. Кроме того, как студенту, отслужившему срочную службу, ему предоставляется возможность зачисления вне конкурса на военную кафедру вуза для получения офицерского звания.

"Мне очень повезло, я получил возможность бесплатного высшего образования в престижном вузе. В дальнейшем планирую продолжить службу в Вооруженных силах офицером цифровой безопасности", – делится планами Бейбарыс.

Айдарбек Амантаев в армию призвался из Западно-Казахстанской области, служил в войсковой части 5573 Национальной гвардии РК. Парень с детства занимался спортом, а в школьные годы был активным участником республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", поэтому ему было легче, чем другим новобранцам. После увольнения в запас получил право на бесплатное обучение в желаемом вузе и сегодня осваивает одну из интересных и востребованных специальностей.

"Плюс к этому, вместе с дипломом мне присвоят офицерское звание. Получить все это безвозмездно – большая удача", – говорит Айдарбек Амантаев.

Фото: МО РК

Таким образом, для Бейбарыса Аделбаева и Айдарбека Амантаева служба в армии стала отличным трамплином для построения успешной карьеры.

Необходимо отметить, что с мая текущего года для граждан, прошедших срочную воинскую службу, выделение государственных грантов предусмотрено на законодательном уровне. Существенным бонусом станет также предоставление приоритетного права на получение жилья в студенческом общежитии на время первого года обучения.

В реализации проекта МО РК "Срочники 2.0" по повышению мотивации срочной воинской службы среди юношей активно участвует Казахский национальный университет имени аль-Фараби и военная кафедра этого вуза.

"Проект работает уже два года, и наш вуз в нем занимает лидирующую позицию", – говорит заместитель начальника военной кафедры НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" полковник запаса Константин Рябченко.

Фото: МО РК

Важно добавить, что студенты, отслужившие срочную воинскую службу, к занятиям как в университете, так и на военной кафедре подходят с большей ответственностью, они назначаются командирами учебных взводов и являются помощниками преподавателей-кураторов взводов.

"Студенту Айтуару Абдыкериму, прошедшему воинскую службу в в/ч 44813, сертификат был вручен лично министром обороны генерал-полковником Русланом Жаксылыковым. На сегодняшний день он студент нашего университета и обучается на военной кафедре", – отмечает заместитель начальника военной кафедры.

Можно с полным правом констатировать, что проект "Срочники 2.0" оправдал себя полностью и на сегодняшний день стал важным компонентом повышения мотивации срочной воинской службы. Он позволит многим юношам после прохождения срочной службы реализовать свои цели в получении высшего образования.