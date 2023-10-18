Токаев поручил "Казпочте" стать ключевым игроком в электронной торговле с Китаем

В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай, АО "Казпочта" подписало Меморандум о сотрудничестве с китайской логистической компанией YTO EXPRESS Co. LTD, сообщает Zakon.kz.

Для реализации подписанного документа, глава государства поручил АО "Казпочта" стать ключевым игроком в развитии трансграничной электронной торговли и грузоперевозок между Китаем и Казахстаном.



"У нас имеются большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества с вашей компанией в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь". Сегодня электронная коммерция является одной из быстроразвивающихся отраслей экономики, которая генерирует около 7 трлн долларов мирового ВВП. Казахстан уделяет особое внимание развитию электронной коммерции", – сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой YTO Express Co., Ltd.

По словам руководителя компании Йу Хуэй Дзяо, планируемый проект в Казахстане предусматривает строительство в ряде регионов высокотехнологичных мультимодальных центров класса А. Подобная инфраструктура обеспечит оперативную обработку товаров с выходом на страны ЕС, ЕАЭС и Центральной Азии. Внедрение интеллектуальных IT-решений позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок.

За счет строительства высокотехнологичных мультимодальных складов в Алматы, Туркестане, Актобе и Алматинской области, а также разветвленной сети отделений "Казпочты", будет создана база для работы различных маркетплейсов. При этом Казпочта рассматривается в качестве логистического и торгового хаба.

Уже в мае 2024 года АО "Казпочта" совместно с YTO Group планирует начать строительство склада с возможностью обработки товаров электронной торговли, включая хранение, таможенное оформление, сопровождение, обслуживание всех процессов для обеспечения доступности товаров электронной коммерции.

"С YTO Group построим склад площадью 40 000 квадратных метров, позволяющий увеличить объемы перевозок с Китая в страны Евросоюза, Центральной Азии, ЕАЭС, оптимизировать авиамаршруты грузовых перевозок, создавая авиахабы на территории Казахстана. "Казпочта" выступит таможенным представителем для компании YTO Express Group по оформлению таможенных деклараций для экспортно-импортных операций", – отметила руководитель АО "Казпочта" Асел Жанасова.