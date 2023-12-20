Эксперт: Многовекторная дипломатия Токаева демонстрирует успех

Казахстан расположен в центре Евразийского континента. Основные пути с Запада на Восток проходят через нашу страну. Об этом сказал президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", призывая использовать эту возможность.

Что изменилось во внутренней и внешней политике Казахстана за прошедший год, своим мнением поделился кандидат исторических наук, эксперт Марат Утеубаев.



– Марат Толеутемирович, на ваш взгляд, какие важные изменения произошли в политической сфере в 2023 году?

– В марте этого года в Казахстане состоялись первые при президенте Касым-Жомарте Токаеве выборы в Мажилис парламента Казахстана. Они стали продолжением системных политических реформ, запущенных в 2022 году главой государства. Итоги выборов в мажилис парламента страны и маслихаты всех уровней завершили электоральный процесс, стартовавший в прошлом году.

По решению главы государства Касым-Жомарта Токаева прошел общенациональный референдум по изменениям в Конституцию страны, превратившим Казахстан из суперпрезидентской республики в президентскую с сильным парламентом. В ноябре 2022 года состоялись внеочередные президентские выборы, а в январе 2023 года по итогам выборов частично обновился сенат парламента Казахстана.

Изменилась процедура выборов в мажилис парламента: если раньше всех депутатов избирали по партийным спискам, то по итогам парламентских выборов по этой модели они сформировали 70% нижней палаты, а остальные 30% – по одномандатным округам. Политическим партиям упростили процедуру регистрации – теперь достаточно 5 тысяч членов, а не 20 тысяч человек как раньше. Кроме того, в бюллетенях появилась графа "против всех", а планка для прохождения партии в Мажилис Парламента Казахстана снизилась с 7 до 5% голосов. На этих выборах были зарегистрированы 7 партий, в том числе две партии-"новички": это экологическая партия "Байтак" и Respublika.

Выборы в маслихаты также прошли по новой избирательной системе. На уровне области маслихаты формировались на 50 процентов по партийным спискам и на 50 процентов – по одномандатным округам. А на уровне районов маслихаты были сформированы полностью из самовыдвиженцев.

Политические реформы прошли в духе формулы, которую объявил наш президент, "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство". На мой взгляд, к середине 2023 года в Казахстане завершилась перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента и правительства страны. В Казахстане сохраняется сильная президентская власть при постепенном усилении роли парламента страны.

– В 2023 году в Казахстане начал работу возрожденный Конституционный суд. Сообщалось, что с начала года поступило более 4 тысяч обращений от казахстанцев. Как вы считаете, какое значение имеет для общества и страны возвращение Конституционного суда?

– Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в Конституционном суде свои права и свободы. На мой взгляд, решением о восстановлении Конституционного суда Касым–Жомарт Токаев начал формировать в стране правовые институты управления государством. В целом понятно, что глава государства достаточно давно готовил идею крупного реформирования правовой системы.

Следует отметить, что требования о воссоздании Конституционного суда в Казахстане звучали уже давно, в частности, со стороны многих юристов и экспертов. Упразднение с 1995 года Конституционного суда было большой ошибкой с точки зрения соблюдения основ демократического общества и соблюдения прав человека.

Несомненно, восстановление Конституционного суда является благом для нашей страны, и в тоже время без системной продуманной реформы и модернизации всей судебной системы Казахстана эта правовая сфера не будет работать в полной мере. Требуется реформа всей правовой и судебной системы Казахстана. В целом, решение главы государства о создании Конституционного суда с точки зрения развития правового государства и общества является вполне обоснованным, правильным и оправданным.

– Что вы думаете о внешнеполитической стратегии Казахстана под руководством Касым-Жомарта Токаева? Какие важные события для страны произошли в 2023 году в сфере международных отношений?

– Внешняя политика Касым-Жомарта Токаева основана на идее многовекторной дипломатии. Президент Казахстана последовательно укрепляет отношения с широким кругом влиятельных игроков – с Россией, Китаем, Европой, США, Турцией, арабским миром. Казахстан состоит в многочисленных международных структурах – ООН, ОБСЕ, СВМДА, ОИС, ЕАЭС, ОДКБ и других.

За последний год Казахстан остался приверженным своему многовекторному пути, что дается непросто в условиях сложной геополитической ситуации, когда существует политическая напряженность между Россией и Западом, США и Китаем, а Казахстан соседствует с Россией и Китаем и параллельно выстраивает отношения со странами Запада и США. В такой многогранности внешней политики за год удалось сохранить баланс, глубоко продуманная внешнеполитическая программная стратегия главы государства демонстрирует успехи.

Что касается событий, летом этого года был завершен процесс демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном. 19 лет занял процесс демаркации, все это время шли переговоры, число которых перевалило за сотню.

Важным с точки зрения укрепления стратегического экономического партнерства было участие президента Казахстана в саммите "Центральная Азия – Китай" в городе Сиань. На саммите определили приоритетные направления сотрудничества Астаны и Пекина: это развитие товарооборота с увеличением до 40 миллиардов долларов, укрепление логистической инфраструктуры, как, например, возобновление работы международного центра торговли "Хоргос" на границе Казахстана с КНР. Стороны договорились сотрудничать в области электронной коммерции и по многим другим вопросам. На 22 миллиарда долларов было подписано соглашений в Сиане. И очень важный момент – это взаимный и полноценный безвизовый режим для граждан Казахстана и Китая.

Кроме того, в октябре этого года в Пекине прошел Третий Форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Казахстан прилагает серьезные усилия, чтобы стать транспортно–логистическим хабом в центре евразийского континента. Как известно, сейчас около 85 процентов всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан.

Следует также остановиться на расширении сотрудничества Казахстана с Европейским союзом. В начале июня этого года в Чолпон-Ате состоялась вторая встреча высокого уровня, в которой приняли участие лидеры стран Центральной Азии и глава Европейского Совета.

Важным событием стала 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступал в качестве модератора сессии и принял участие в переговорах в формате "С5+" с лидерами стран Центральной Азии и президентом США.

В целом, дипломатическая стратегия президента Касым-Жомарта Токаева не первый год демонстрирует успешность. На сегодняшний день наша страна является крупной региональной державой, которая стремится стать общепризнанным лидером не только в Центральной Азии, но и в Евразии, и которая активно участвует в формировании вопросов международной повестки.