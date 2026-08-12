#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
События

Чудо в Алматы: упавшая с 9-го этажа женщина встала на ноги уже через неделю

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 11:53 Фото: akorda.kz
В городской клинической больнице №7 Алматы врачи поделились впечатляющей новостью: они спасли 34-летнюю женщину, получившую тяжелые травмы после падения с девятого этажа, сообщает Zakon.kz.

В городском Управлении общественного здравоохранения рассказали, что женщина поступила в больницу с тяжелой сочетанной травмой.

У нее диагностировали черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, множественные переломы ребер, пневмоторакс и гемоторакс, переломы костей таза, бедер и плеча.

При поступлении пациентка находилась в коме и травматическом шоке. Состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. Еще до госпитализации бригада скорой помощи провела интубацию и начала противошоковую терапию.

В больнице женщине сразу оказали необходимую экстренную помощь. К ее лечению подключили анестезиологов-реаниматологов, травматологов, нейрохирургов, хирургов, терапевтов, кардиологов, а также психологов и психиатров.

Врачи подчеркивают, что пациентке потребовалось несколько операций. Сначала врачи провели симультанное хирургическое вмешательство на верхних и нижних конечностях, а через два дня – операцию на костях таза.

Уже на седьмые сутки после госпитализации пациентку начали вертикализировать. Еще через три дня ее выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь женщине предстоит амбулаторное лечение и реабилитация.

Ранее мы рассказывали, что в Актау клиника оперировала людей без лицензии и использовала просроченные лекарства. Это вскрылось после липосакции местной жительницы, получившей тяжелые осложнения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
14:26, 16 июня 2026
Врачи Алматы буквально вытащили с того света девушку, выпавшую с 9-го этажа
врачи, операционная
16:38, 22 июля 2026
Врачи Алматы вернули способность ходить ребенку, упавшему с пятого этажа
97-летнюю бабушку поставили на ноги травматологи из Алматы
13:22, 27 декабря 2023
97-летнюю бабушку поставили на ноги травматологи из Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пятиборцы Казахстана обнародовали заявку на молодёжный чемпионат мира
13:18, Сегодня
Пятиборцы Казахстана обнародовали заявку на молодёжный чемпионат мира
Елена Рыбакина
13:02, Сегодня
"Она настоящий боец": Рыбакина сделала заявление о Гауфф перед реваншем в Торонто
&quot;С совершеннолетием, Дос!&quot;: &quot;Кайрат&quot; поздравил Сатпаева в днем рождения
12:44, Сегодня
Рекордсмен "Кайрата" и Лиги чемпионов: алматинский клуб не забыл о дне рождения Сатпаева
&quot;Кайрат&quot;
12:33, Сегодня
Известный журналист Михаил Козачков объяснил вылет "Кайрата" из Лиги Чемпионов УЕФА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: