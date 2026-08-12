Чудо в Алматы: упавшая с 9-го этажа женщина встала на ноги уже через неделю
В городском Управлении общественного здравоохранения рассказали, что женщина поступила в больницу с тяжелой сочетанной травмой.
У нее диагностировали черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, множественные переломы ребер, пневмоторакс и гемоторакс, переломы костей таза, бедер и плеча.
При поступлении пациентка находилась в коме и травматическом шоке. Состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. Еще до госпитализации бригада скорой помощи провела интубацию и начала противошоковую терапию.
В больнице женщине сразу оказали необходимую экстренную помощь. К ее лечению подключили анестезиологов-реаниматологов, травматологов, нейрохирургов, хирургов, терапевтов, кардиологов, а также психологов и психиатров.
Врачи подчеркивают, что пациентке потребовалось несколько операций. Сначала врачи провели симультанное хирургическое вмешательство на верхних и нижних конечностях, а через два дня – операцию на костях таза.
Уже на седьмые сутки после госпитализации пациентку начали вертикализировать. Еще через три дня ее выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь женщине предстоит амбулаторное лечение и реабилитация.
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