Как решают проблемы дачников в Конаеве

В течение недели электросеть дачного общества "Құрылысшы" переведут на баланс города Конаев.

Отметим, что в обществе на сегодня имеются 1240 индивидуальных жилых домов, из которых только порядка 400 своевременно оплачивают стоимость потребления света.

В настоящее время население имеет задолженность более 19,8 млн тенге. В связи с этим, несмотря на то, что в прошлом году было установлено 11 трансформаторов, вопрос перехода линии на городской баланс остался открытым.

Под председательством акима города Конаева Нурлана Куматаева в акимате прошло совещание с участием специалистов отдела ЖКХ, представителей АО "АлатауЖарықКомпаниясы", руководителей дачных кооперативов.

В ходе встречи глава города поручил запустить трансформаторы, несмотря на накопленные долги. Этот процесс завершится в течение недели. Затем абоненты будут оплачивать стоимость потребленного света по тарифу, утвержденному Департаментом регулирования естественных монополий. Однако жители с задолженностью будут подключены к электросети позже.

По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ Асхата Жексембекова, сначала 3 из 11 трансформаторов будут введены в эксплуатацию. Остальные будут введены поэтапно. В свою очередь жителям остается своевременно платить за коммунальные услуги.