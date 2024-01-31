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Законодательство РК

Эксперт высказался об эффективности проектов НПО, финансируемых за счет международных грантов

Эксперт высказался об эффективности проектов НПО, финансируемых за счет международных грантов Фото: freepik
Об эффективности проектов НПО, финансируемых за счет международных грантов, высказался глава Фонда National Endowment for Prosperity Усен Сулеймен.

В результате анализа международного грантового финансирования национальных НПО в Казахстане в области прав человека и демократии были выявлены определенные тенденции, которые создают комфортные условия для радикализации правозащитной риторики отдельных правозащитных групп.

К вышеуказанным тенденциям относятся быстрая процедура выделения иностранных грантов (на основе заявки) правозащитным НПО в РК, отсутствие механизмов их подотчетности перед населением, а также гражданской ответственности указанных организаций (100%-ное финансирование из иностранных источников).

Такое поведение гражданского сектора РК отталкивает государственные органы от совместного с ними формата сотрудничества (ОФ "Кадыр-Касиет", КМБПЧ, ОФ "Ар.Рух.Хак" и других), что изолирует правозащитный сектор от мейнстрим политических и социально-экономических процессов в стране.

В результате гражданское общество, финансируемое иностранными донорами: 1) продвигает альтернативную, не соответствующую интересам граждан РК повестку, сосредоточившись на таких далеких от проблем населения страны вопросах, как т.н. ЛГБТ, политические заключенные и т.д.; 2) не учитывает социальный запрос населения Казахстана; 3) не решает и не поднимает в своих докладах реальные проблемы общества; а также 4) формирует "свою реальность", в которой "Новый Казахстан представляется как смесь усиления репрессий и преемственности эпохи Назарбаева".

Комментарий: в качестве примера можно привести недавний проект КМБПЧ по изданию Памятки по предупреждению и защите от жестокого обращения детей с ограниченными возможностями во всех видах детских учреждений.

Вместо предложения по решению вышеуказанной проблемы получился пустой нереализуемый документ. Такую работу по публикации ненужных докладов и провокационных брошюр можно сравнить с работой "снегоочистителей в жаркую погоду" для отмывания грантов.

Подобная работа финансируется иностранными донорами вопреки основополагающим документам ООН – о невмешательстве во внутренние дела и уважении политического суверенитета страны.

Гражданское общество Казахстана не приемлет навязывания чуждой повестки через НПО, которые получают исключительно иностранное финансирование и отказываются от государственных грантов. Такие организации не испытывают социальной ответственности, не ощущают потребности населения и не работают с правительством и государственными органами страны.

Отдавая должное многолетней финансовой и институциональной помощи, которую оказывают международные правозащитные организации отечественным НПО, важно отметить, что политическая система Казахстана неуклонно эволюционирует.

На протяжении всех трех десятилетий независимости страны законодательство в сфере защиты прав человека было только усилено. Согласно видению президента, в нашем законодательстве отсутствуют указы, законы и другие нормативные документы, согласно которым граждане могли бы преследоваться за свои политические взгляды.

Главной задачей власти является неукоснительное обеспечение законности и порядка, в то время как политические взгляды и идеологические предпочтения населения не имеют никакого отношения к закону и правопорядку.

Старые шаблонные, зачастую совершенно непрофессиональные публичные высказывания о тоталитарной основе политической системы Казахстана, шаблонно навязанные в качестве "технического задания" от радикально настроенных коллег из международных грантодателей, безосновательны.

В этой связи основной вопрос стоит в форме и методах дальнейшей трансформации. Любые призывы к насильственным действиям являются признаком радикализма самих участников протестных движений. В стране созданы десятки механизмов для открытого публичного диалога с властью (общественные советы всех уровней, публичные слушания, медиа-площадки в социальных сетях, институты омбудсменов и т.д.).

Зачастую причиной перехода представителей правозащитных организаций на путь политического экстремизма становятся критические моменты в жизни во времена опасности либо кардинальных перемен. Деструктивными являются: паникерство, истеричность, агрессия, эгоцентризм, ненависть, тщеславие, зависть, мстительность, цинизм.

Проблемой является и то, что в поддержке правозащитной деятельности международные НПО готовы поддерживать самых одиозных правозащитников, которые, не найдя форм гармоничного диалога с обществом через созданные в стране механизмы, помогают сеять в нашей стране атмосферу отрицания, безысходности и тупиковости выбранного пути.

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