Феномен состязательности. Роль конкурса в творчестве вокалистов

В контексте культурологического изучения конкурс воспринимается как социокультурный феномен, специфическая форма межкультурной коммуникации, в рамках которой реализуются творческие и интеллектуальные направления нашего времени.

В этом материале мы рассмотрим, насколько важно участие в конкурсах для профессиональных вокалистов, какое значение в творчестве они имеют.



Цель каждого музыкального состязания – выявление новых талантов и возможность многим представителям творческой молодежи из разных стран получить правильное направление в дальнейшем совершенствовании своего мастерства, стать звездами мирового музыкального искусства. Участие в конкурсах открывают большие возможности для певцов и открывают новые двери, помогают формировать свой уникальный творческий мир, узнать много нового.

Одной из востребованных форм взаимодействия между людьми в современной культуре стали конкурсы и фестивали музыкантов, которые получили широкое распространение в мировом музыкальном процессе. Широкое распространение музыкальных конкурсов в современном искусстве является одной из важных составляющих общего процесса расширения творческой межкультурной коммуникации. А также, актуальность вопросов деятельности конкурсов, а в частности вокальных конкурсов, определятся практикой современной музыкальной культуры и художественного образования.

Участие в конкурсах формируют социально востребованные качества личности, такие, как: сила воли, выдержка, способность к конкуренции и личностной презентации, коммуникативные навыки и т. п. Также это совершенствование своего исполнительского мастерства, обмен творческим опытом, знакомство с новыми направлениями в вокальном исполнительском искусстве и в тоже время – движение вперед к новым вокальным достижениям и опыту.

Казахстанское вокальное искусство сегодня представлено яркими артистами-вокалистами и сложившимися традициями в музыкальном образовании. На международных конкурсах казахстанские вокалисты представляют свое мастерство, получая огромный опыт. На конкурсах, в частности вокальных, выявляется талант исполнителей, завязываются творческие связи, способствующие дальнейшему карьерному росту.

Рассмотрим, насколько важно участие в конкурсах для профессиональных вокалистов, какое значение в творчестве они имеют.

Каждое музыкальное состязание – выявляет новые таланты и дает возможность многим представителям творческой молодежи из разных стран получить правильное направление. А также помогает в дальнейшем совершенствовать свое мастерство и стать звездой музыкального искусства.

Необходимо разобрать, какое значение имеет в творчестве профессиональных вокалистов участие в конкурсах, и дать наиболее полное представление о ценности и значимости участия в республиканских и международных состязаниях, рассказать какие изменения в карьере они привносят.

Конкретные примеры музыкальных соревнований показывают, что само существование музыкальных конкурсов, их формат и содержание отражают мировоззренческие позиции того или иного общества. Музыкальные конкурсы могут нести и развлекательный характер, который проявляется в зависимости от социального запроса. Доказано, что глобальные изменения в мировой культуре способствовали модернизации музыкальных конкурсов и их контента.

Бесспорно одно – конкурсы давно стали реальностью, во многом определяющей пути развития современного исполнительства. Конкурс дает учащимся возможность не только поверить в свои силы и ощутить поддержку окружающих, но и оценить собственное выступление, а также набраться опыта, и открыть дорогу на "большую" сцену.

В связи с глобальными изменениями во всех сферах жизнедеятельности человека и различных факторов, влияющих на них, вырисовывается абсолютно новая картина мира. Сегодня, все развивается очень быстро, что, несомненно, оказало значительное влияние на мировоззрение людей и их взаимоотношения. Эти изменения коснулись и экономики, промышленности, коммуникаций, духовности, религии, философии, искусства и других жизненно важных сфер. Сейчас совсем другое время, когда человек сфокусирован на себе и своем духовном развитии. На сегодняшний момент очень много информации в свободном доступе и с каждым днем возникают все новые и новые виды творчества. Это развитие, глобализация и доступность не могли не повлиять на возникновение новых форм и видов музыкальных состязаний.

В последнее время, все чаще становится популярным один из видов культурного взаимодействия между людьми – музыкальный конкурс. Конкурс – это состязание между людьми в сфере искусства, науки, спорта и так далее. Сегодня слово конкурс настолько привычно, что его можно встретить и в экономике, и государственных закупах, и в математике. В современном мире, конкурсы охватывают обширные территории. Во-первых из-за доступности посещать различные страны, во-вторых из-за того что некоторые организаторы перешли в онлайн формат.

В контексте культурологического изучения конкурс воспринимается как социокультурный феномен, специфическая форма межкультурной коммуникации, в рамках которой реализуются творческие и интеллектуальные направления нашего времени.

Вокальный конкурс уже давно приобрел значение формы культурной коммуникации, и вышел за рамки простого музыкального мероприятия. Это одна из форм взаимоотношений между людьми и новых знакомств.

Современный вокальный конкурс – это целая система сложных социокультурных взаимоотношений. Широкое распространение конкурсного движения в современном искусстве, одна из важных составляющих процесса глобализации и межкультурной коммуникации.

Обусловленность музыкального конкурса социокультурными тенденциями времени проявляется через формирование двух диалогических моделей в форме диалога культур: на основе равноправного взаимодействия участников, представляющих различные национальные традиции и на основе органического слияния и синтеза различных стилей и течений современной музыки, принадлежащих разным национальным культурам. Будучи фактом современности, музыкальный конкурс отражает общие тенденции, закономерности, динамику культурного развития.

Соревнование – это самобытное, яркое явление в современной культуре. Может показаться, что конкурсы проводятся независимо, от мировых процессов, но они напрямую зависят от глобальных, социальных и политических событий. Музыкальные состязания стоят в одном ряду с другими культурными феноменами, и играют значимую роль в современном пространстве.

В контексте культурологического изучения конкурс воспринимается как социокультурный феномен, специфическая форма межкультурной коммуникации, в рамках которой реализуются творческие и интеллектуальные проекты нашего времени.

Вокальный конкурс – это основная форма выявления талантов, нового типа исполнения, предоставления новых ориентиров и стимулов тем, кто совершенствует свое исполнительское мастерство.

Роль вокального конкурса заключается, прежде всего, в показе творческих достижений исполнителей современности и выявлении новых дарований, налаживании творческой коммуникации преподавателей, обмене опытом. Для него характерно наличие соревновательного компонента, который требует чрезвычайно высокой степени мобилизации способностей и усилий участников. В этих условиях формируются ценности вокалистов в музыкально-исполнительской деятельности.

В процессе подготовки к конкурсу у молодых вокалистов формируется определенный комплекс умений и навыков: технически свободное исполнение, слухо-интонационное чутье, глубокий анализ музыкального произведения и обоснование его интерпретации, воспроизведение художественного содержания произведения, свободное оперирование музыкально-теоретическими знаниями, овладение волнением в процессе выполнения произведения, исполнительская надежность и артистизм. Это, в свою очередь, повышает уровень профессиональной компетентности вокалиста.

Современные вокальные конкурсы определяют лучших, проявляют лидерские качества участников, способствуют дальнейшей концертной деятельности победителей. В Казахстане вокальные конкурсы популяризируют казахскую музыку, удостоверяют интегрированность страны в мировой культурный контекст. Ежегодно проводятся разнообразные музыкально-исполнительские соревнования –международные, отраслевые, региональные, местные.

Участие в конкурсах дает молодым вокалистам возможность проявить себя и одновременно стимулируют их личностно-профессиональное развитие.

Также конкурсы служат средой для сохранения традиций вокального исполнительского искусства и музыки в целом.

Подытожив все можно сделать вывод, что участие в конкурсах открывают большие возможности для певцов и открывают новые двери, помогают формировать свой уникальный творческий мир, узнать много нового. Международные конкурсы могут быть единственным способом заявить о себе перед ведущими специалистами в области пения. У певцов будет возможность пообщаться с членами высокопрофессионального жюри, пройти у них мастер-класс и получить индивидуальные рекомендации, лично произвести на них впечатление своим исполнением и решимостью развивать свой талант, и тем самым приблизиться к достижению ваших образовательных и профессиональных целей.

Это испытание своих возможностей, силы характера, способностей и, что очень важно, практическая самореализация и самооценка. Ведь все, кто решается участвовать в конкурсе, уже победители. В конкурсах не просто участвуют, в них добывают ресурс на дальнейший личностный рост и развитие своего мастерства.