Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Театр им Наталии Сац выразил соболезнования в связи с терактом в Москве

театр имени Наталии Сац, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:29 Фото: театр имени Наталии Сац
В сообщении пресс-службы театра говорится, что они выражают глубокие соболезнования народу Российской Федерации в связи с чудовищным террористическим актом, который произошел 22 марта в концертном зале под Москвой, сообщает Zakon.kz.
"Со всем миром Мы решительно осуждаем это чудовищное нападение направленное против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы против любых форм насилия. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всему российскому народу и российскому правительству. Наша солидарность с пострадавшими и их семьями. Молимся за семьи погибших", – говорится в сообщении коллектива театра.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.

Читайте также

Наурыз
Как алматинские военнослужащие отметили Наурыз
чемпионат по қазақша күрес среди структурных подразделений Сил воздушной обороны
В Алматы завершился чемпионат по қазақша күрес среди структурных подразделений Сил воздушной обороны ВС
Айсулу Омарова
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теракт в московском в &quot;Крокус сити холле&quot;: что известно к этому часу
Теракт в московском "Крокус Сити Холле": что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Неизвестные открыли стрельбу в &quot;Крокус сити холл&quot; в Москве
Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Москве
Предварительно, в результате теракта в &quot;Крокус сити холле&quot; погибли 40 человек – ФСБ РФ
Предварительно, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек – ФСБ РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: