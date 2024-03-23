Театр им Наталии Сац выразил соболезнования в связи с терактом в Москве

В сообщении пресс-службы театра говорится, что они выражают глубокие соболезнования народу Российской Федерации в связи с чудовищным террористическим актом, который произошел 22 марта в концертном зале под Москвой, сообщает Zakon.kz.

"Со всем миром Мы решительно осуждаем это чудовищное нападение направленное против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы против любых форм насилия. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всему российскому народу и российскому правительству. Наша солидарность с пострадавшими и их семьями. Молимся за семьи погибших", – говорится в сообщении коллектива театра.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.