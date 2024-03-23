Теракт в Москве: что известно на утро следующего дня

22 марта вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области произошла стрельба. Изначально говорилось о трех нападавших, позже сообщили, что их было пятеро. В результате нападения пострадали сотни людей, десятки – погибли, сообщает Zakon.kz.

Более 60 человек погибли в результате теракта в концертном зале в подмосковном Красногорске, число жертв может увеличиться, сообщил Следственный комитет России.

Все пострадавшие эвакуированы с места ЧП, машины скорой помощи развезли раненых по 12 больницам. Госпитализированы 115 человек, пятеро из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии.

Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе" выздоровления и выразил благодарность врачам, его слова передала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Врачи завершили основную работу по экстренной помощи, занимаются стабилизацией состояния пациентов.

К тушению пожара в "Крокус Сити Холле" привлечено 477 человек и 183 единицы техники, сообщили в ГУМЧС России по Московской области.

Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где находился эпицентр пожара, крыша над ним рухнула, разбор завалов пока продолжается. Пожарные и медицинские вертолеты завершили работу и отправлены в места дислокации.

Ранее МЧС РФ опубликовало список из 99 пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве, в теракте не пострадали, сообщил министр Саясат Нурбек.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.

