Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Военнослужащие установили в СКО оборудование для круглосуточного мониторинга паводков

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 19:46 Фото: скриншот видео
В СКО для контроля над паводковой ситуацией задействовали разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D-формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие Вооруженных сил, прибывшие в СКО на противопаводковые работы, совместно с Петропавловским заводом тяжелого машиностроения оборудовали подвижный пункт управления для отслеживания обстановки в режиме реального времени.


Это позволяет осуществлять круглосуточный облет и мониторинг изменений паводковой ситуации.

Читайте также

Pr-агентство &quot;Grey Cardinals&quot; открыло офис в Астане
Pr-агентство Grey cardinals открыло офис в Астане
Проект Антикоррупционное волонтерство в области Жетісу
Проект "Антикоррупционное волонтерство" в области Жетісу: борьба за честность и прозрачность
Казахстанская делегация участвует в Балтийском культурном форуме
Делегация Казахстана принимает участие в Международном Балтийском культурном форуме 2024
Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Перенос дня отдыха на майские праздники, подписан приказ
Перенос дня отдыха на майские праздники: подписан приказ
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: