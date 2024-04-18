Военнослужащие установили в СКО оборудование для круглосуточного мониторинга паводков
Фото: скриншот видео
В СКО для контроля над паводковой ситуацией задействовали разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D-формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой, сообщает Zakon.kz.
Военнослужащие Вооруженных сил, прибывшие в СКО на противопаводковые работы, совместно с Петропавловским заводом тяжелого машиностроения оборудовали подвижный пункт управления для отслеживания обстановки в режиме реального времени.
Это позволяет осуществлять круглосуточный облет и мониторинг изменений паводковой ситуации.
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