Паводки в Казахстане: остаются подтопленными более тысячи домов

МЧС опубликовало информацию о паводковой ситуации в Казахстане по состоянию на 17:15 31 марта, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету ведомства, с начала паводкового периода откачали более 4,2 млн м³ талой воды (за сутки свыше 474 тыс. кубометров), уложили более 263 тысяч мешкотар (за сутки более 38 тыс.) и 403 тысячи тонн инертного материала (за сутки более 6 тыс.).

В Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях спасли и эвакуировали 12 701 человека, из них 4728 детей.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находится 6461 человек, из них 2570 детей.

Воздушными судами эвакуировали 961 человека, из них 261 ребенок.

На телефоны "Горячей линии" поступило 592 звонка, продолжают функционировать республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах.

А также в регионах, где сложилась сложная паводковая ситуация – в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской областях, для проведения противопаводковых мероприятий привлекли силы и средства МЧС из других регионов страны.

"Отведена вода из 299 частных жилых домов и 673 дворовых территорий. При этом остаются подтопленными 1267 частных жилых домов и 486 дворовых территорий", – сообщает МЧС.

На контроле находится 39 размывов автодорог, из них один мост и 38 дорожных полотен.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской и Абайской областях без транспортного сообщения остаются 53 населенных пункта.

"С местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов".

Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах.

В аварийно-спасательных работах задействованы 6930 человек, 1895 единиц техники, 772 водооткачивающих средства, 68 плавательных средств, 8 воздушных судов МЧС, МВД, МО, местных исполнительных органов, организаций.

Ранее сообщалось, что школы в пострадавших от паводков регионах перейдут в онлайн- формат.

30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

По итогам Республиканского штаба стало известно, что из зон ЧС всего эвакуировали 11 306 человек; в пунктах сбора находятся 5456 человек; восстанавливаются 40 размывов автодорог, мост и 39 дорожных полотен. На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов.