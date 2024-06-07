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Законодательство РК

Прошел одиннадцатый Совет министров юстиции ШОС

Прошел одиннадцатый совет Министров юстиции ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:07 Фото: пресс-служба МЮ РК
6 июня 2024 года в онлайн формате состоялось Совещание министров юстиции государств-членов ШОС, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии под председательством министра юстиции РК Азамата Ескараева приняли участие министры юстиции Индии, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Китайской Народной Республики. Кроме того, на заседании присутствовали заместитель Генерального секретаря ШОС и в качестве государства-наблюдателя министр юстиции Республики Беларусь Евгений Коваленко.

Прошел одиннадцатый совет Министров юстиции ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:07

Фото: пресс-служба МЮ РК

В ходе встречи министры юстиции государств-членов ШОС подвели итоги взаимного сотрудничества между министрами юстиции по реализации договоренностей, достигнутых на десятой встрече в 2023 году. Министры юстиции отметили важность правового и юридического сотрудничества, достигнутого в последние несколько лет в рамках ШОС. Подобные регулярные встречи позволят углубить межведомственное сотрудничество между органами юстиции государств-членов ШОС.

Прошел одиннадцатый совет Министров юстиции ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:07

Фото: пресс-служба МЮ РК

Министр юстиции РК выступил с инициативой заключить Меморандум в области цифровизации права и юстиции, который позволит углубить взаимодействие в данной сфере и на регулярной основе обмениваться передовым опытом.

Прошел одиннадцатый совет Министров юстиции ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:07

Фото: пресс-служба МЮ РК

В результате встречи было подписано Совместное заявление, а также утверждены Планы мероприятий Рабочих групп экспертов по юридическим услугам и судебно-экспертной деятельности на период с 2024 по 2026 год.

Прошел одиннадцатый совет Министров юстиции ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 10:07

Фото: пресс-служба МЮ РК

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