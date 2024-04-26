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В Казахстане из-за паводков перенесли международный турнир

В Казахстане из-за паводков перенесли международный турнир, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 14:35 Фото: akorda.kz
В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана 26 апреля 2024 года заявили о переносе проведения международного турнира "Игры будущего" в нашей стране. Причина – беспрецедентное наводнение, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что, в связи с беспрецедентным наводнением, президент Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий. Цель – экономия финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказание помощи пострадавшим гражданам.

"Таким образом, будут оптимизированы расходы на проведение 5-х Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Республике Казахстан с 2025 на 2026 год".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

В феврале 2024 года во время посещения "Игр будущего" в Казани (Татарстан) глава государства объявил, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане.

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Игры в Казани прошли по 21 инновационной фиджитал-дисциплине, в которых сочетались цифровой и классический спорт, где от Казахстана участвовали 48 человек в 13 дисциплинах.

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