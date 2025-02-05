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Спорт

Кубок Испании: где смотреть матчи 1/4 финала в Казахстане

Где смотреть матчи 1/4 финала в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 14:35 Фото: Megogo
Медиасервис MEGOGO является эксклюзивным транслятором Кубка Испании в ОТТ-сегменте в Казахстане – одного из престижнейших футбольных турниров Европы.

5-го февраля в Кубке Короля стартует этап четвертьфинала, где борьбу за трофей продолжат Реал Мадрид, Барселона, мадридский Атлетико, Валенсия, Хетафе, Леганес, Осасуна и Реал Сосьедад. На этой стадии соперники сыграют по одному матчу, без права на ошибку.

В Казахстане все события в рамках Кубка Испании покажет медиасервис MEGOGO в подписках "Оптимальная" и "Максимальная". Спортивные трансляции можно просматривать с различных устройств: смартфонов, Smart TV, компьютеров и игровых приставок.

Расписание матчей Кубка Испании на MEGOGO:

5 февраля

Атлетико Мадрид – Хетафе (01:30 по Астане). Комментатор – Жакып Маргулан

6 февраля

Леганес – Реал Мадрид (01:00). Комментатор – Жакып Маргулан

Реал Сосьедад – Осасуна (23:30). Комментатор – Даулет Сейитбек

7 февраля

Валенсия – Барселона (01:30) Комментатор – Есбол Карагул

Победителем прошлого розыгрыша Кубка Короля является Атлетик из Бильбао. В финальном матче баски по пенальти одолели Мальорку (1:1, 4:2 пен.). Однако в текущем сезоне выбыли на стадии 1/8 финала, уступив на домашнем газоне Осасуне со счетом 2:3.

Напомним, MEGOGO также транслирует в Казахстане чемпионат Португалии по футболу и Суперкубок Испании. Кроме того, на медиасервисе доступны рейтинговые спортивные каналы: Setanta Sports, Eurosport и другие.

Партнерский материал

Айсулу Омарова
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