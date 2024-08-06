Потенциально опасную игрушку купили в одном из магазинов Тараза
В ОО "МОО по ЗПП" отметили, что и сертификат (декларацию) о соответствии товара продавец не предоставил.
Коляска Kiddy toys Group была сдана на комплексное исследование на основании договора о сотрудничестве в аккредитованную санитарно-гигиеническую лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области.
Были выявлены нарушения (нормативной документации): технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), не указаны следующие данные:
- страна, где изготовлена игрушка;
- наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информация для связи с ними;
- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
- дата изготовления;
- отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;
- отсутствует информация на государственном и русском языках.
Не предоставленная продавцом информация для потребителя на государственном и русском языках является нарушением ст. 21 закона "О языках в Республике Казахстан".
"В связи с отсутствием полной маркировки игрушки нет возможности провести весь спектр исследований на предмет безопасности данной продукции для детей, а значит, она потенциально опасна для жизни и здоровья ребенка. Несоблюдение технологии производства, нарушение санитарно-гигиенических правил, несоответствующее хранение могут сделать их не просто вредными, но и опасными. При определенных условиях они становятся переносчиками инфекционных заболеваний, некоторые факторы могут привести к значительному обсеменению патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, что способствует возникновению пищевых инфекций и отравлений". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан
В ОО "МОО по ЗПП" отмечают, что не все родители могут себе позволить дорогостоящие игрушки, и, к сожалению, многими выбор делается в пользу более низкой стоимости. Так в руки детей попадают изделия не самого лучшего качества с сомнительным составом.
"В республику ввозятся огромные партии таких игрушек и проводимые впоследствии рейды на рынках по выявлению контрафактного товара выявляют в них содержание вредных веществ (ацетона, формальдегидов и фенола) в огромных количествах. Такие изделия признаются опасными не только для детей, но и для взрослых". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан
Эксперт напоминает, что право потребителя, проверяя товары на легальность, требовать не только фискальный, кассовый и/или товарный чек, но и сертификат/декларацию о соответствии продукции.
Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр.
Материалы исследований и их результаты будут направлены в соответствующие органы для принятия ими решения о привлечении ответственных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РК.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
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