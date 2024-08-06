Потенциально опасную игрушку купили в одном из магазинов Тараза

Представитель Мангистауского областного общества по защите прав потребителей методом тайного покупателя купила в одном из торговых объектов Тараза игрушечную коляску Kiddy toys Group. Страна-производитель, изготовитель, импортер указаны не были, сообщает Zakon.kz.

В ОО "МОО по ЗПП" отметили, что и сертификат (декларацию) о соответствии товара продавец не предоставил.

Коляска Kiddy toys Group была сдана на комплексное исследование на основании договора о сотрудничестве в аккредитованную санитарно-гигиеническую лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области.

Были выявлены нарушения (нормативной документации): технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), не указаны следующие данные:

страна, где изготовлена игрушка;

наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информация для связи с ними;

минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;

дата изготовления;

отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;

отсутствует информация на государственном и русском языках.

Не предоставленная продавцом информация для потребителя на государственном и русском языках является нарушением ст. 21 закона "О языках в Республике Казахстан".

"В связи с отсутствием полной маркировки игрушки нет возможности провести весь спектр исследований на предмет безопасности данной продукции для детей, а значит, она потенциально опасна для жизни и здоровья ребенка. Несоблюдение технологии производства, нарушение санитарно-гигиенических правил, несоответствующее хранение могут сделать их не просто вредными, но и опасными. При определенных условиях они становятся переносчиками инфекционных заболеваний, некоторые факторы могут привести к значительному обсеменению патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, что способствует возникновению пищевых инфекций и отравлений". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

В ОО "МОО по ЗПП" отмечают, что не все родители могут себе позволить дорогостоящие игрушки, и, к сожалению, многими выбор делается в пользу более низкой стоимости. Так в руки детей попадают изделия не самого лучшего качества с сомнительным составом.

"В республику ввозятся огромные партии таких игрушек и проводимые впоследствии рейды на рынках по выявлению контрафактного товара выявляют в них содержание вредных веществ (ацетона, формальдегидов и фенола) в огромных количествах. Такие изделия признаются опасными не только для детей, но и для взрослых". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Эксперт напоминает, что право потребителя, проверяя товары на легальность, требовать не только фискальный, кассовый и/или товарный чек, но и сертификат/декларацию о соответствии продукции.

Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр.

Материалы исследований и их результаты будут направлены в соответствующие органы для принятия ими решения о привлечении ответственных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РК.