Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Потенциально опасную игрушку купили в одном из магазинов Тараза

Kiddy toys Group, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 11:14 Фото: Жанна Биятан
Представитель Мангистауского областного общества по защите прав потребителей методом тайного покупателя купила в одном из торговых объектов Тараза игрушечную коляску Kiddy toys Group. Страна-производитель, изготовитель, импортер указаны не были, сообщает Zakon.kz.

В ОО "МОО по ЗПП" отметили, что и сертификат (декларацию) о соответствии товара продавец не предоставил.

Коляска Kiddy toys Group была сдана на комплексное исследование на основании договора о сотрудничестве в аккредитованную санитарно-гигиеническую лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области.

Были выявлены нарушения (нормативной документации): технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), не указаны следующие данные:

  • страна, где изготовлена игрушка;
  • наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информация для связи с ними;
  • минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
  • дата изготовления;
  • отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;
  • отсутствует информация на государственном и русском языках.

Не предоставленная продавцом информация для потребителя на государственном и русском языках является нарушением ст. 21 закона "О языках в Республике Казахстан".

"В связи с отсутствием полной маркировки игрушки нет возможности провести весь спектр исследований на предмет безопасности данной продукции для детей, а значит, она потенциально опасна для жизни и здоровья ребенка. Несоблюдение технологии производства, нарушение санитарно-гигиенических правил, несоответствующее хранение могут сделать их не просто вредными, но и опасными. При определенных условиях они становятся переносчиками инфекционных заболеваний, некоторые факторы могут привести к значительному обсеменению патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, что способствует возникновению пищевых инфекций и отравлений". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

В ОО "МОО по ЗПП" отмечают, что не все родители могут себе позволить дорогостоящие игрушки, и, к сожалению, многими выбор делается в пользу более низкой стоимости. Так в руки детей попадают изделия не самого лучшего качества с сомнительным составом.

"В республику ввозятся огромные партии таких игрушек и проводимые впоследствии рейды на рынках по выявлению контрафактного товара выявляют в них содержание вредных веществ (ацетона, формальдегидов и фенола) в огромных количествах. Такие изделия признаются опасными не только для детей, но и для взрослых". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Эксперт напоминает, что право потребителя, проверяя товары на легальность, требовать не только фискальный, кассовый и/или товарный чек, но и сертификат/декларацию о соответствии продукции.

Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр.

Материалы исследований и их результаты будут направлены в соответствующие органы для принятия ими решения о привлечении ответственных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РК.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

Закон не позволяет Бюро нацстатистики проверить респондентов на наличие физического объема сельхозпродукции
Закон не позволяет Бюро нацстатистики проверить респондентов на наличие физического объема сельхозпродукции
В магазине Туркестана продавался просроченный соус
В магазине Туркестана продавался просроченный соус
Эксперты оценили российскую муку, продающуюся в Казахстане
Эксперты оценили российскую муку, продающуюся в Казахстане
Айсулу Омарова
Минздрав РК Жамбылская область Казахстан Мангистауская область Тараз 2024 год Бизнес Торговля Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Бокс
ОИ-2024: Назым Кызайбай, Нора Джеруто и другие казахстанские атлеты, которые выступят 6 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: