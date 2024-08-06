В магазине Туркестана продавался просроченный соус

Соус оригинальный "Перечный китайский острый" методом тайного покупателя, был закуплен на одном из рынков Туркестана. Масса - 180 гр., изготовитель СП "Камако плюс", Беларусь, сообщает Zakon.kz.

Закупку произвел представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей", сразу отметив, что декларацию о соответствии товара и фискальный чек ему не предоставили, несмотря на требование.

Фото: Жанна Биятан

Для проведения комплексного исследования продукт был сдан в аккредитованную лабораторию санитарно-гигиенических исследований РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК по Туркестанской области.

На момент отбора проб был обнаружен пищевой продукт с истекшим сроком годности. Дата изготовления, указанная производителем 30.05.2023 года, срок годности 9 месяцев.

"При покупке продукта я не обратила внимание на истекший срок. Соус покупался для проведения комплексных исследований на определение безопасности и качества продукции. Однако, результаты исследований показали об истекшем сроке годности. В данном случае мои права по приобретению безопасного продукта были нарушены. Продавец продал соус, который изготавливается из овощей и в которой возможно могли ряд бактериальных микроорганизмов". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Результаты материалов исследований направлены в Министерство здравоохранения для принятия соответствующих мер.

Фото: Жанна Биятан

Что делать потребителю, если продали продукт с истекшим сроком годности?

Согласно п. 1-1 статьи 30 Закона РК "О защите прав потребителей", продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат товара, проданного с истекшим сроком годности, не соответствующего требованиям, установленным техническими регламентами, либо обратиться в территориальное управление санитарно-эпидемиологического контроля, для проведения внеплановой проверки торговой точки.

Внеплановая проверка проводится только при поступлении обращения от физического или юридического лица при наличии подтверждающих документов. Подтверждающим документом является фискальный либо товарный чек. Необходимо приложить к обращению конкретные факты нарушения с указанием адреса объекта, наименование субъекта предпринимательства и т.д., с приложением подтверждающих фото -видео материалов или чеков о покупке продукции.

Что грозит продавцам просроченного продукта?

Согласно действующему законодательству РК, продавец за реализацию просроченного продукта может заплатить в бюджет государства штраф в размере:

30 МРП (110 760 тенге) – если продавец является физическим лицом;

230 МРП (849 160 тенге) – для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций;

310 МРП (1 144 520 тенге) – для субъектов среднего предпринимательства;

1600 МРП (5 907 200 тенге) для субъектов крупного предпринимательства.

В 2024 году МРП в Казахстане составляет 3 692 тенге.

Продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки товара и магазина, в качестве доказательства.

Каждый гражданин может принять участие в борьбе с истекшим сроком годности, подделкой, контрафактом, фальсификатом, контрабандой товаров.

Потребители могут проверять товары на легальность и требовать от продавца не только фискальный, кассовый и/или товарный чек, но и сертификат/декларацию о соответствии товара.