Маркированная продукция или кот в мешке: эксперты рассказали, как выбирать икру

Любой товар должен быть "говорящим". Маркировка – это донесение до потребителей полной, корректной и достоверной информации о нем. Именно она гарантирует качество и безопасность, оберегая потребителей от подделок и контрафакта, сообщает Zakon.kz.

Специалисты советуют внимательно изучать информацию о товаре, не отходя от прилавка, в том числе нужно проверять, все ли указано на маркировке, чтобы заранее знать, что именно вы приобретаете, и не является ли этот продукт дешевым фальсификатом.

"Будьте бдительны при выборе продуктов, потому что от них зависит ваше здоровье", – рекомендует диетологи.

При этом эксперты говорят, что соблюдение требований при маркировке продукции – это еще и защита прав потребителей.

На одном из рынков Шымкента представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрел товар, который по карману не многим казахстанцам. Речь идет об имитированной слабосоленой икре.

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

На упаковке значилось: имитированная, ароматизированная пастеризованная "Икра черная" в стеклянной банке, массой нетто 220 г, изготовитель Россия, "Балтийский берег".

Продукт сдали для комплексного исследования в аккредитованную испытательную лабораторию ЮКФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" города Шымкента. Цель – проверить, соответствует ли он всем требованиям безопасности законодательства Республики Казахстан, а именно – техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЕС 040/2016 и Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211.

Согласно протоколу испытаний, отсутствуют:

рекомендация и(или) ограничения по использованию;

вся информация указана только на русском языке.

Согласно п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной.

Что нужно знать предпринимателям и потребителям?

Согласно ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", производители обязаны предоставлять полную и точную информацию о своей продукции, включая корректное наименование и номер партии (Наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее от другой пищевой продукции.)

К тому же изготовитель при выпуске в обращение продукции должен обеспечить полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора, согласно ТР РК "Требования к маркировке продукции".

К тому же продавцом, выпустившим в обращение продукцию, не обеспеченную полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора, предусмотрена административная ответственность.

По данному факту материалы направлены в соответствующие органы для принятия соответствующих мер.

"Размеры штрафов внушительно высокие, поэтому предпринимателям стоит соблюдать порядок на своей торговой площадке. Провести предпродажную подготовку, обратить внимание на маркировку, в частности, на срок годности. Отказаться от дистрибьюторских товаров, если в них есть несоответствия согласно https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/9db/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf, в части соблюдения статьи 4, где указаны требования к маркировке пищевой продукции", – обратилась к предпринимателям Шымкента правозащитник Жанна Биятан.

Она добавила, что некоторые продавцы для того, чтобы разнообразить продукты на полках, идут на рискованные шаги, то есть под реализацию берут товары без подтверждающих безопасность и качество документов.

При получении товара под реализацию необходимо востребовать от импортеров/дистрибьюторов декларацию о соответствии, которая должна быть заверена оригиналом печати.

Данная норма указана в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2021 года № 130 10 статья которой гласит:

Использование декларации о соответствии, оформленной по единой форме для подтверждения соблюдения мер технического регулирования в отношении ввозимой (ввезенной) продукции, допускается, если декларантом такой продукции является:

лицо, указанное в таких документах в качестве заявителя при оценке соответствия этой продукции обязательным требованиям;

лицо, уполномоченное заявителем при оценке соответствия или изготовителем на использование таких документов для подтверждения соблюдения мер технического регулирования, – для продукции серийного производства.

"Право использования таких документов подтверждается посредством предоставления указанному лицу их копий, заверенных печатью заявителя при оценке соответствия или изготовителя", – утверждает юрист Жанна Биятан.

Она отмечает. что у каждого предпринимателя, реализующего продукт, должна быть в обязательном порядке декларация о соответствии как заявителя. А если он не является заявителем декларации, то должен иметь копий декларации, заверенных печатью заявителя или самого изготовителя. Заявителем декларации в данном случае может любой предприниматель, либо сам изготовитель.

Как должна выглядеть декларация?

Потребители и предприниматели могут самостоятельно проверить о наличии декларации в "Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии" по ссылке.

"Также есть казахстанский сайт реестров документов по оценке соответствия: https://eokno.gov.kz/public-register/register-ktrm.xhtml где можно проверить товары и документы на достоверность", – посоветовала предпринимателям Казахстана юрист Биятан.

Об этом и многом другом расскажем на брифинге, который состоится по итогам социального проекта, который проводит в Казахстане общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Информация о проведении брифинга будет размещена в соцсети Instagram.

Для защиты своих интересов и обеспечения безопасности эксперты рекомендуют потребителям:

проверяйте упаковку на наличие всех требований по маркировке;

сообщайте о любых нарушениях в контролирующие органы, если информация на упаковке вызывает сомнения;

будьте внимательны при выборе продуктов, особенно если упаковка не содержит полной информации.