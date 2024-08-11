Как китайский говяжий пудинг заехал в Казахстан без документов?

В одном из узнаваемых магазинов в городе Жезказган был продан говяжий пудинг с информацией на языке соседнего государства. Эксперту по защите прав потребителей Жанне Биятан приглянулся этот интересный продукт, который лежал около кассы, сообщает Zakon.kz.

"Цель моего посещения Жезказгана – обеспечение прав потребителей на получение информации о товарах, реализуемых в области Улытау, об их качестве и безопасности, а также о продавцах (изготовителях) в рамках реализации социального проекта, реализуемого общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Мне показалось, что данный продукт является сухариками, так как на упаковке был иностранный язык, и я ничего не понимала", – пояснила Жанна Урметхановна.

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Приобретенный продукт был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по области Ұлытау, для проведения комплексного исследования продукта по всем требованиям безопасности законодательства Республики Казахстан, в частности, на соответствие техническим регламентам Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/20211.

Протоколом проведенных исследований на соответствие технических регламентов указано, что не имеется информации на государственном и русском языках.

Согласно Техническому регламенту, это значит, что нет информации:

о наименовании пищевой продукции;

о составе пищевой продукции;

о количестве пищевой продукции;

о дате изготовления пищевой продукции;

о сроке годности пищевой продукции;

об условиях хранения пищевой продукции;

о наименовании и месте нахождения изготовителя;

о рекомендациях или ограничениях по использованию продукта;

о показателях пищевой ценности пищевой продукции;

сведений о наличии в продукте генно-модифицированных организмов;

о едином знаке обращения ЕАС.

(Протокол исследований № 397 oт 22.07.2024 года, № 443 от 23.07.2024 года)

На основании пункта 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

В современном мире маркировка пищевой продукции играет ключевую роль в защите прав потребителей. Отсутствие информации на государственном и русском языке на упаковке может обернуться серьезными проблемами как для потребителей, так и для предпринимателей.

Жанна Биятан считает:

"Если маркировка выполнена на иностранном языке или без перевода на государственный и русский языки, это может ввести в заблуждение потребителей и привести к нежелательным последствиям для их здоровья. Такой подход лишает их возможности получать полную информацию о продукте: его составе, сроке годности, условиях хранения и других важных деталях. Например, если на упаковке не указаны ингредиенты на понятном для потребителя языке, человек может не узнать о наличии аллергенов, красителей или других добавок, которые могут вызвать аллергическую реакцию или другие проблемы со здоровьем. Это особенно важно для родителей, которые хотят защитить своих детей от потенциально опасных веществ".

Ответственность продавцов и производителей

Для предпринимателей игнорирование требований законодательства по маркировке продукции на государственном и русском языках может привести к серьезным юридическим последствиям. В Казахстане за такие нарушения предусмотрены штрафы и другие санкции. Недостоверная или неполная информация на упаковке может быть расценена как введение потребителей в заблуждение, что является серьезным нарушением их прав, например:

1. В соответствии с п. 1 ст. 415 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (КОАП) нарушение законодательства РК в области технического регулирования, в т.ч. выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, влечет за собой штраф от 90 МРП (332 280 тенге) до 600 МРП (2 2 15 200 тенге).

2. В соответствии с п. 2 ст. 415 КОАП действие (бездействие), предусмотренное п. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф от 135 МРП (498 420 тенге) до 1 200 МРП (4 430 400 тенге) с приостановлением деятельности или без такового, с конфискацией продукции или без таковой.

Для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана, материалы исследований и их результаты направлены в компетентные органы.

"Важно помнить, что правильная маркировка играет огромную роль в обеспечении безопасности и здоровья граждан. Ответственные производители и продавцы должны делать все возможное, чтобы информация на их продуктах была полной и понятной, а потребители – оставаться бдительными и отстаивать свои права", – добавила в заключении эксперт-правозащитник Жанна Урметхановна.