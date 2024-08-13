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Законодательство РК

Какие риски несет покупателю отсутствие информации на упаковке

Какие риски несет покупателю отсутствие информации на упаковке, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 11:35 Фото: pxhere
Правозащитники напоминают, что привлекательный внешний вид продуктов на полках магазинов не всегда означает их качество. Примером может служить покупка в одном из магазинов Кокшетау шоколадных конфет GE NUSS MOMENT фирмы Haseinuss-Pralinen, сообщает Zakon.kz.

Для проведения комплексного исследования на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", купленный товар, массой 180 г, был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) согласно договору о сотрудничестве.

Какие риски несет покупателю отсутствие информации на упаковке, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 11:35

Фото: Жанна Биятан

По протоколу исследований №РО-24-08772/281 от 05.07.24 были обнаружены следующие несоответствия законодательству:

  • отсутствие даты изготовления. Без этой информации невозможно определить, насколько свежий продукт и как долго он может сохранять свои качества;
  • не указаны наименование и местонахождение изготовителя. Это может затруднить проверку подлинности продукта и его происхождения, что в свою очередь может повлиять на безопасность потребителей, если возникнут вопросы о качестве или происхождении продукции;
  • отсутствие рекомендаций и ограничений по использованию. Это особенно важно для людей с аллергиями или определенными медицинскими показаниями. Отсутствие таких рекомендаций может привести к неприятным последствиям;
  • не указан единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС. Такой знак свидетельствует о соответствии продукта общим стандартам безопасности, и его отсутствие может быть признаком нарушения требований;
  • неполная маркировка. Упаковка не содержит информации на русском и государственном языке государства – члена ТС, что является нарушением технического регламента.

Отсутствие информации на официальных языках затрудняет понимание и использование продукта, и согласно п. 7. ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

Кроме того, отсутствует информация о материале упаковки и необходимые пиктограммы. Определенные материалы упаковки могут вступать в реакцию с содержимым и выделять вредные вещества, особенно при неправильном хранении или при длительном сроке годности. Без указания материала упаковки трудно определить, соответствует ли упаковка стандартам безопасности и не оказывает ли она отрицательного влияния на продукт.

Какие риски несет покупателю отсутствие информации на упаковке, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 11:35

Фото: Жанна Биятан

Согласно пп. 282 п. 1 ст. 1 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" продукция, не соответствующая требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, не имеющая документов производителя (поставщика), подтверждающих ее прослеживаемость, безопасность, а также продукция, маркировка которой не соответствует требованиям нормативных правовых актов – представляет опасность для жизни и здоровья населения.

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей":

  1. потребитель имеет право применять фото-, видеосъемку товара и магазина в качестве доказательства;
  2. предприниматель, не предоставивший потребителю кассовый, фискальный и/или товарный чек, нарушает права потребителей;
  3. потребители имеют право на получение документа, подтверждающего покупку и содержащего информацию о товаре, его цене и продавце;
  4. отсутствие такого документа лишает потребителя возможности предъявить претензии в случае выявления недостатков товара, получить возврат средств или обменять товар.

Рекомендации для потребителей, приобретающих сладости, от эксперта-правозащитника Алии Алибековой

  • Проверяйте дату изготовления и срок годности. Это поможет избежать покупки просроченного продукта.
  • Ищите полную информацию о производителе. Убедитесь, что на упаковке указаны все необходимые данные для прослеживаемости и проверки.
  • Читайте рекомендации по использованию. Особенно внимательно отнеситесь к продуктам, если у вас есть аллергии или особые медицинские показания.
  • Убедитесь в соответствии упаковки стандартам. Обращайте внимание на наличие знаков и символов, подтверждающих соответствие продукта стандартам безопасности.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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