Какие риски несет покупателю отсутствие информации на упаковке

Правозащитники напоминают, что привлекательный внешний вид продуктов на полках магазинов не всегда означает их качество. Примером может служить покупка в одном из магазинов Кокшетау шоколадных конфет GE NUSS MOMENT фирмы Haseinuss-Pralinen, сообщает Zakon.kz.

Для проведения комплексного исследования на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", купленный товар, массой 180 г, был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (КСЭК МЗ РК) согласно договору о сотрудничестве.

Фото: Жанна Биятан

По протоколу исследований №РО-24-08772/281 от 05.07.24 были обнаружены следующие несоответствия законодательству:

отсутствие даты изготовления. Без этой информации невозможно определить, насколько свежий продукт и как долго он может сохранять свои качества;

Без этой информации невозможно определить, насколько свежий продукт и как долго он может сохранять свои качества; не указаны наименование и местонахождение изготовителя. Это может затруднить проверку подлинности продукта и его происхождения, что в свою очередь может повлиять на безопасность потребителей, если возникнут вопросы о качестве или происхождении продукции;

Это может затруднить проверку подлинности продукта и его происхождения, что в свою очередь может повлиять на безопасность потребителей, если возникнут вопросы о качестве или происхождении продукции; отсутствие рекомендаций и ограничений по использованию. Это особенно важно для людей с аллергиями или определенными медицинскими показаниями. Отсутствие таких рекомендаций может привести к неприятным последствиям;

Это особенно важно для людей с аллергиями или определенными медицинскими показаниями. Отсутствие таких рекомендаций может привести к неприятным последствиям; не указан единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС. Такой знак свидетельствует о соответствии продукта общим стандартам безопасности, и его отсутствие может быть признаком нарушения требований;

Такой знак свидетельствует о соответствии продукта общим стандартам безопасности, и его отсутствие может быть признаком нарушения требований; неполная маркировка. Упаковка не содержит информации на русском и государственном языке государства – члена ТС, что является нарушением технического регламента.

Отсутствие информации на официальных языках затрудняет понимание и использование продукта, и согласно п. 7. ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

Кроме того, отсутствует информация о материале упаковки и необходимые пиктограммы. Определенные материалы упаковки могут вступать в реакцию с содержимым и выделять вредные вещества, особенно при неправильном хранении или при длительном сроке годности. Без указания материала упаковки трудно определить, соответствует ли упаковка стандартам безопасности и не оказывает ли она отрицательного влияния на продукт.

Фото: Жанна Биятан

Согласно пп. 282 п. 1 ст. 1 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" продукция, не соответствующая требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, не имеющая документов производителя (поставщика), подтверждающих ее прослеживаемость, безопасность, а также продукция, маркировка которой не соответствует требованиям нормативных правовых актов – представляет опасность для жизни и здоровья населения.

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей":

потребитель имеет право применять фото-, видеосъемку товара и магазина в качестве доказательства; предприниматель, не предоставивший потребителю кассовый, фискальный и/или товарный чек, нарушает права потребителей; потребители имеют право на получение документа, подтверждающего покупку и содержащего информацию о товаре, его цене и продавце; отсутствие такого документа лишает потребителя возможности предъявить претензии в случае выявления недостатков товара, получить возврат средств или обменять товар.

Рекомендации для потребителей, приобретающих сладости, от эксперта-правозащитника Алии Алибековой

Проверяйте дату изготовления и срок годности. Это поможет избежать покупки просроченного продукта.

Ищите полную информацию о производителе. Убедитесь, что на упаковке указаны все необходимые данные для прослеживаемости и проверки.

Читайте рекомендации по использованию. Особенно внимательно отнеситесь к продуктам, если у вас есть аллергии или особые медицинские показания.

Убедитесь в соответствии упаковки стандартам. Обращайте внимание на наличие знаков и символов, подтверждающих соответствие продукта стандартам безопасности.