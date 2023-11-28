Китай готов снять ограничения на поставку казахстанского мяса

Казахстан готовится к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай. Об этом стало известно в ходе встречи министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с председателем Главного таможенного управления Китая Юй Цзяньхуа, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении ведомства за 28 ноября 2023 года, Сапаров отметил большой потенциал республики в поставках в КНР охлажденного мяса говядины и свинины в дополнение к замороженному мясу, птицеводческой продукции и живой скот, а также масличных и зерновых культур.

"Для этого Минсельхоз продолжает активную работу по обеспечению благополучия территории страны по особо опасным заболеваниям животных и птиц. Поэтому китайской стороне предложили начать экспорт мяса из благополучных зон". Пресс-служба МСХ РК

Кроме того, Юй Цзяньхуа рассказал главе МСХ о финальном этапе оценки рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мяса птицы.

Визит специалистов из Китая запланирован на декабрь 2023 года.

"По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана, китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай". Пресс-служба МСХ РК

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3 ноября 2023 года сообщалось, что цены на мясо и мясные продукты в Казахстане выросли почти на 9% за год. При этом потребление мяса в стране растет.