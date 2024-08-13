Нарушения в маркировке продукции: как это влияет на ваше здоровье и права

Важность прозрачности и точности информации на упаковке товаров трудно переоценить. К сожалению, случаи несоответствия требованиям маркировки, выявленные в недавних комплексных исследованиях товаров народного потребления, подчеркивают проблему, которая может затронуть каждого потребителя.

В целях обеспечения безопасности и качества товаров, реализуемых в Северо-Казахстанской области, представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") посетил город Петропавловск.

Опасности отсутствия корректной информации

В июле текущего года методом тайного покупателя представителем общественного объединения "МОО по ЗПП" в одном из магазинов областного центра было куплено мучное кондитерское изделие "Вафельная креманка цветочек КАС" российского производства, массой 2,5 кг. Данная продукция была сдана в аккредитованный испытательный центр Северо-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", где по результатам комплексного исследования безопасности продукта были установлены серьезные несоответствия требованиям технического регламента (протокол испытаний №297 от 10 июля 2024 года).

На маркировке кондитерского изделия выявлены следующие несоответствия:

отсутствие даты изготовления – не указанная дата изготовления товара, срок годности которого ограничен 20 днями, делает невозможной оценку свежести и потенциальной безопасности продукта. Дата изготовления (производства) – это дата, проставляемая изготовителем, информирующая об окончании технологического процесса изготовления (производства) продукции. Эти сведения помогают покупателю понять, когда был изготовлен продукт и насколько долго товар лежит на полках магазина; отсутствие рекомендаций и (или) ограничений по использованию – отсутствие данной информации потенциально опасно для здоровья потребителей с индивидуальными особенностями организма; маркировка нанесена только на русском языке – информация на упаковке представлена на одном языке, тогда как Закон РК "О защите прав потребителей" обязывает продавца (изготовителя) доводить информацию о товаре на казахском и русском языках. В Казахстане, где наравне с казахским официально употребляется русский язык, потребители имеют законное право получать необходимую информацию на двух языках.

Согласно закону информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

Фото: Жанна Биятан

Нарушения технических регламентов и ответственность за это

Выявленные факты несоответствия товара требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" являются серьезными нарушениями законодательства РК в области технического регулирования. Согласно Кодексу РК "Об административных правонарушениях", за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, предусмотрена административная ответственность. В случаях если нарушение не повлекло причинение вреда здоровью человека, то совершение такого противоправного деяния влечет штраф с приостановлением деятельности либо без такового, с конфискацией продукции или без такового.



Мнение экспертов

"Отсутствие базовой информации, такой как дата изготовления и рекомендаций (ограничений) по использованию, значительно снижает уровень безопасности продукта. Для защиты своего здоровья потребители имеют право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре". Эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

"Несоблюдение требований маркировки не только нарушает права потребителей, но и может привести к юридическим последствиям для предпринимателей и производителей. Выявленные нарушения свидетельствуют о необходимости строгого контроля за соблюдением законодательства". Юрист, коллега Биятан Ж. Алия Алибекова

В заключение эксперты добавили, что "забота о своей безопасности начинается с осознанного выбора товаров. Прозрачная и корректная информация на упаковке помогает избежать проблем и защищает не только права, но и здоровье потребителей. Внимательно проверяйте маркировку и не стесняйтесь обращаться за помощью в случае нарушения ваших прав. Помните, ваше здоровье и права – в ваших руках".