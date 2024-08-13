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Законодательство РК

Нарушения в маркировке продукции: как это влияет на ваше здоровье и права

потребительская проверка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 20:23 Фото: Zakon.kz
Важность прозрачности и точности информации на упаковке товаров трудно переоценить. К сожалению, случаи несоответствия требованиям маркировки, выявленные в недавних комплексных исследованиях товаров народного потребления, подчеркивают проблему, которая может затронуть каждого потребителя.

В целях обеспечения безопасности и качества товаров, реализуемых в Северо-Казахстанской области, представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") посетил город Петропавловск.

Опасности отсутствия корректной информации

В июле текущего года методом тайного покупателя представителем общественного объединения "МОО по ЗПП" в одном из магазинов областного центра было куплено мучное кондитерское изделие "Вафельная креманка цветочек КАС" российского производства, массой 2,5 кг. Данная продукция была сдана в аккредитованный испытательный центр Северо-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", где по результатам комплексного исследования безопасности продукта были установлены серьезные несоответствия требованиям технического регламента (протокол испытаний №297 от 10 июля 2024 года).

На маркировке кондитерского изделия выявлены следующие несоответствия:

  1. отсутствие даты изготовления – не указанная дата изготовления товара, срок годности которого ограничен 20 днями, делает невозможной оценку свежести и потенциальной безопасности продукта. Дата изготовления (производства) – это дата, проставляемая изготовителем, информирующая об окончании технологического процесса изготовления (производства) продукции. Эти сведения помогают покупателю понять, когда был изготовлен продукт и насколько долго товар лежит на полках магазина;
  2. отсутствие рекомендаций и (или) ограничений по использованию – отсутствие данной информации потенциально опасно для здоровья потребителей с индивидуальными особенностями организма;
  3. маркировка нанесена только на русском языке – информация на упаковке представлена на одном языке, тогда как Закон РК "О защите прав потребителей" обязывает продавца (изготовителя) доводить информацию о товаре на казахском и русском языках. В Казахстане, где наравне с казахским официально употребляется русский язык, потребители имеют законное право получать необходимую информацию на двух языках.

Согласно закону информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

потребительская проверка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 20:23

Фото: Жанна Биятан

Нарушения технических регламентов и ответственность за это

Выявленные факты несоответствия товара требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" являются серьезными нарушениями законодательства РК в области технического регулирования. Согласно Кодексу РК "Об административных правонарушениях", за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, предусмотрена административная ответственность. В случаях если нарушение не повлекло причинение вреда здоровью человека, то совершение такого противоправного деяния влечет штраф с приостановлением деятельности либо без такового, с конфискацией продукции или без такового.

Мнение экспертов

"Отсутствие базовой информации, такой как дата изготовления и рекомендаций (ограничений) по использованию, значительно снижает уровень безопасности продукта. Для защиты своего здоровья потребители имеют право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре". Эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан
потребительская проверка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 20:23

Фото: Жанна Биятан

"Несоблюдение требований маркировки не только нарушает права потребителей, но и может привести к юридическим последствиям для предпринимателей и производителей. Выявленные нарушения свидетельствуют о необходимости строгого контроля за соблюдением законодательства". Юрист, коллега Биятан Ж. Алия Алибекова

В заключение эксперты добавили, что "забота о своей безопасности начинается с осознанного выбора товаров. Прозрачная и корректная информация на упаковке помогает избежать проблем и защищает не только права, но и здоровье потребителей. Внимательно проверяйте маркировку и не стесняйтесь обращаться за помощью в случае нарушения ваших прав. Помните, ваше здоровье и права – в ваших руках".

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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