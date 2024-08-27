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От солдата до курсанта: военная служба открывает путь к офицерским звездам

солдаты, курсанты, военное образование, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:13 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Служба в армии всегда была серьезным испытанием на прочность и верность своему долгу перед Родиной. Однако сегодня она стала также и отправной точкой для тех, кто мечтает о военной карьере.

Благодаря проекту Министерства обороны "Срочники 2.0", солдаты-срочники, продемонстрировавшие высокие результаты в боевой и государственно-правовой подготовке, могут поступить в военные и гражданские вузы на льготных условиях, без необходимости сдачи ЕНТ.

Одним из тех, кто воспользовался этой уникальной возможностью, стал Жолдас Нургали, служивший в воинской части 44841.

"Узнав о льготной программе, я решил испытать свои силы. Служба была непростой, но я старался и теперь являюсь курсантом Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Это шанс, которым стоит воспользоваться каждому, кто хочет связать свою жизнь с армией", – поделился он.
солдаты, курсанты, военное образование, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:13

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В этом году Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи принял 26 молодых людей, отслуживших в армии, и еще троих военнослужащих контрактной службы. Законодательно закрепленные квоты на образовательные гранты стали важной поддержкой для тех, кто решил продолжить свое образование после службы.

солдаты, курсанты, военное образование, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:13

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Государственные гранты позволяют солдатам-срочникам учиться бесплатно, устраняя финансовые препятствия на пути к получению высшего образования.

Айсулу Омарова
МО РК 2024 год Военнослужащие
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