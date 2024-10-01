Проверка качества продукции – что следует знать перед покупкой

В июле 2024 года представители ОО "МОО по ЗПП" провели закупку методом тайного покупателя в одном из магазинов Усть-Каменогорска. Цель мероприятия – проверка соответствия приобретенных товаров установленным нормам безопасности и требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Среди выбранных для экспертизы продуктов оказались три позиции:

Салат "Морковь пикантная", весом 500 г; Килька обыкновенная каспийская неразделанная пряного посола "Каспийская", весом 400 г; Картофель фри, весом 2,5 кг.

Товары были переданы согласно договору о сотрудничестве в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по ВКО для проведения комплексной экспертизы на соответствие техническим регламентам:

Фото: Жанна Биятан

Начнем с хороших новостей. Килька "Каспийская" прошла все этапы проверки: специалисты лаборатории отметили, что продукт полностью соответствует всем стандартам безопасности и маркировки. Это пример того, как производитель, соблюдая все нормы, демонстрирует уважение к потребителям и своей репутации. Когда информация на упаковке представлена четко и ясно, покупатель может быть уверен в качестве товара и отсутствии угроз для здоровья.

"Выполнение всех требований маркировки продукта подтверждает заботу производителя о своих клиентах и обеспечивает их полную информированность о продукте. Это не просто соблюдение Закона РК "О защите прав потребителей" – это забота о потребителе и о доверии к бренду". Правозащитник Алия Алибекова

Однако не все продукты показали такой уровень соответствия.

Морковь пикантная: не хватает информации на казахском языке

В салате "Морковь пикантная" было выявлено нарушение в маркировке – на упаковке отсутствовало наименование продукции на казахском языке. Это может показаться незначительной деталью, но для потребителя, особенно в многоязычной стране, это нарушение может стать препятствием для принятия осознанного решения при покупке.

Фото: Жанна Биятан

Согласно законодательству РК, информация о товаре должна быть представлена на казахском и русском языках. Отсутствие данных на одном из языков ущемляет права потребителей и может негативно сказаться на репутации бренда.

Картофель фри: проблемы с маркировкой и упаковкой

Еще больше несоответствий обнаружено в картофеле фри: на упаковке не указаны на русском и казахском языках наименование и местонахождение изготовителя, а также нет информации о пищевой ценности продукта. Также отсутствовали символы о пригодности упаковки для контакта с пищевыми продуктами и возможности ее утилизации.

Фото: Жанна Биятан

"Потребитель должен знать, откуда поступает товар, какие компоненты входят в его состав и как его правильно хранить. Упаковка, которая не соответствует стандартам, может вызвать сомнения в ее безопасности, ведь информация о предназначении упаковки для контакта с пищевыми продуктами является обязательной. Это снижает доверие к продукту и заставляет задуматься о том, стоит ли его приобретать", – продолжает Алия Расбековна.

Примеры этой проверки показывают, что соблюдать установленные нормы безопасности и маркировки вовсе несложно, если производитель действительно заботится о своих клиентах. Килька "Каспийская" демонстрирует, что достижение полного соответствия требованиям не только реально, но и выгодно для производителя. Соблюдение стандартов повышает доверие к производителю и гарантирует безопасность потребителей.

На этом фоне остальные образцы показывают, насколько важно учитывать каждую деталь. Даже такие, казалось бы, мелочи, как отсутствие информации на одном из языков или отсутствие символов на упаковке, могут стать источником неприятных последствий для потребителей и репутации производителей.

"Правильная маркировка – это не просто выполнение законодательных требований. Это возможность для потребителя сделать осознанный выбор, будучи полностью информированным о продукте. Задача нашего объединения – не просто находить нарушения, а подсказывать предпринимателям, как сделать свою продукцию безопасной и конкурентоспособной на рынке. Соблюдение стандартов – это залог доверия между производителем и потребителем". Правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан

Выполнение всех стандартов – это не просто условность, но и забота о покупателях, защита их прав. В случае с килькой "Каспийская" мы видим, как правильный подход укрепляет доверие к бренду. А примеры с другими образцами показывают, что даже небольшие нарушения в маркировке могут вызвать сомнения у потребителя.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.