Чаепитие с секретом: как маркировка может испортить вкус сладкого перекуса?

Когда речь заходит о сладостях к чаю, потребители, чаще обращают внимание на внешний вид упаковки, чем на маркировку. А ведь именно маркировка – это скрытый "язык", рассказывающий, что на самом деле скрывается за привлекательными обертками.

В июле 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя приобрел в одном из магазинов Усть-Каменогорска несколько продуктов для проверки маркировки и соблюдения требований безопасности. И хотя на первый взгляд покупки выглядели совершенно обычными, их комплексный анализ выявил важные нюансы.

Потребительская корзина состояла из:

Бисквит "Cravingz Spongiez Golden", весом 200 г. Шоколадные конфеты "Левушка детям" "Чудо-звери", весом 1 кг. Шоколадные палочки "Pocky chokolate", весом 47 г. Зеленый чай "Toza tea Tashkent", весом 400 г.

Фото: Жанна Биятан

Все товары успешно прошли проверку на безопасность, но не выдержали проверку на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "О безопасности упаковки".

Фото: Жанна Биятан

Потребитель редко задумывается о том, что обозначает маркировка на упаковке. Однако она выполняет ключевую роль – "говорит" потребителю о продукте: его составе, условиях хранения, сроке годности, происхождении и даже о рекомендациях по утилизации упаковки. Вот почему тех регламент о маркировке пищевой продукции определяет, что вся пищевая продукция должна иметь четкую и понятную информацию, обязательную на двух языках – казахском и русском. Основные сведения включают:

Наименование продукта и его назначение;

Состав с указанием всех ингредиентов;

Срок годности и условия хранения;

Информацию о производителе: наименование, местонахождение;

Пищевая ценность продукта;

Объем (масса) продукта и идентификационные данные о партии.

Фото: Жанна Биятан

Эти данные должны быть указаны четко и без искажений, чтобы каждый потребитель мог сделать осознанный выбор и быть уверенным в безопасности покупок.

Теперь, зная, что именно должна содержать правильная маркировка, давайте рассмотрим, какие несоответствия были найдены у образцов для чаепития.

Бисквит "Cravingz Spongiez Golden". Маркировка не соответствовала требованиям по легкочитаемости. Не указаны состав, пищевая ценность и условия хранения на казахском и русском языках, а данные о производителе не указаны на русском языке. Отсутствовали цифровой код материала упаковки и информация о возможности ее утилизации.

Шоколадные конфеты "Левушка детям". На основной этикетке информация на казахском языке отсутствовала. На конфетах был указан лишь состав и название продукта, а также наименование и адрес производителя, что не отвечает требованиям, предъявляемым к маркировке.

Шоколадные палочки "Pocky chokolate". Маркировка не соответствовала условиям легкочитаемости, а текст на казахском языке был представлен лишь частично: наименование продукта, а также наименование и адрес производителя.

Зеленый чай "Toza tea Tashkent". Информация на казахском языке не включала условий хранения и показателей пищевой ценности. Как и у бисквита, не было сведений о материале упаковки и возможности его переработки.

Фото: Жанна Биятан

Какие опасности несет такая маркировка?

На первый взгляд может показаться, что мелкие недочеты в маркировке — это лишь бюрократические формальности. Но если вдуматься, их игнорирование несет реальную опасность. Например:

Отсутствие состава делает продукт потенциально опасным для людей с аллергией и не только.

Неполная информация о производителе лишает потребителя возможности проверить происхождение товара и оценить его подлинность.

Отсутствие данных о сроке годности ставит под угрозу здоровье потребителя, если продукт просрочен.

Нет инструкций по утилизации – упаковка может быть опасной для окружающей среды.

Совет от правозащитника Алии Алибековой:

Изучайте этикетки внимательно. Если вы заметили, что часть информации отсутствует, задайте себе вопрос: насколько безопасно употреблять такой продукт?

Оставьте продукт на полке. Не стоит рисковать здоровьем, даже если продукт кажется безобидным. Отсутствие важных данных — это тревожный знак.

Сообщите о несоответствиях. Вы можете обратиться в местные организации по защите прав потребителей или оставить жалобу через госорганы.

Потребуйте консультацию. Если вы сомневаетесь, обратитесь за консультацией в общественные объединения по защите прав потребителей.

Каждая деталь на упаковке – это элемент заботы о потребителях. Сладкое чаепитие с семьей – это приятное времяпровождение, но оно не должно нести никаких скрытых рисков. Помните: ваше здоровье и здоровье ваших близких всегда на первом месте.