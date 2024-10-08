Чаепитие с секретом: как маркировка может испортить вкус сладкого перекуса?
В июле 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП" методом тайного покупателя приобрел в одном из магазинов Усть-Каменогорска несколько продуктов для проверки маркировки и соблюдения требований безопасности. И хотя на первый взгляд покупки выглядели совершенно обычными, их комплексный анализ выявил важные нюансы.
Потребительская корзина состояла из:
- Бисквит "Cravingz Spongiez Golden", весом 200 г.
- Шоколадные конфеты "Левушка детям" "Чудо-звери", весом 1 кг.
- Шоколадные палочки "Pocky chokolate", весом 47 г.
- Зеленый чай "Toza tea Tashkent", весом 400 г.
Фото: Жанна Биятан
Все товары успешно прошли проверку на безопасность, но не выдержали проверку на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "О безопасности упаковки".
Фото: Жанна Биятан
Потребитель редко задумывается о том, что обозначает маркировка на упаковке. Однако она выполняет ключевую роль – "говорит" потребителю о продукте: его составе, условиях хранения, сроке годности, происхождении и даже о рекомендациях по утилизации упаковки. Вот почему тех регламент о маркировке пищевой продукции определяет, что вся пищевая продукция должна иметь четкую и понятную информацию, обязательную на двух языках – казахском и русском. Основные сведения включают:
Наименование продукта и его назначение;
- Состав с указанием всех ингредиентов;
- Срок годности и условия хранения;
- Информацию о производителе: наименование, местонахождение;
- Пищевая ценность продукта;
- Объем (масса) продукта и идентификационные данные о партии.
Фото: Жанна Биятан
Эти данные должны быть указаны четко и без искажений, чтобы каждый потребитель мог сделать осознанный выбор и быть уверенным в безопасности покупок.
Теперь, зная, что именно должна содержать правильная маркировка, давайте рассмотрим, какие несоответствия были найдены у образцов для чаепития.
- Бисквит "Cravingz Spongiez Golden". Маркировка не соответствовала требованиям по легкочитаемости. Не указаны состав, пищевая ценность и условия хранения на казахском и русском языках, а данные о производителе не указаны на русском языке. Отсутствовали цифровой код материала упаковки и информация о возможности ее утилизации.
- Шоколадные конфеты "Левушка детям". На основной этикетке информация на казахском языке отсутствовала. На конфетах был указан лишь состав и название продукта, а также наименование и адрес производителя, что не отвечает требованиям, предъявляемым к маркировке.
- Шоколадные палочки "Pocky chokolate". Маркировка не соответствовала условиям легкочитаемости, а текст на казахском языке был представлен лишь частично: наименование продукта, а также наименование и адрес производителя.
- Зеленый чай "Toza tea Tashkent". Информация на казахском языке не включала условий хранения и показателей пищевой ценности. Как и у бисквита, не было сведений о материале упаковки и возможности его переработки.
Фото: Жанна Биятан
Какие опасности несет такая маркировка?
На первый взгляд может показаться, что мелкие недочеты в маркировке — это лишь бюрократические формальности. Но если вдуматься, их игнорирование несет реальную опасность. Например:
- Отсутствие состава делает продукт потенциально опасным для людей с аллергией и не только.
- Неполная информация о производителе лишает потребителя возможности проверить происхождение товара и оценить его подлинность.
- Отсутствие данных о сроке годности ставит под угрозу здоровье потребителя, если продукт просрочен.
- Нет инструкций по утилизации – упаковка может быть опасной для окружающей среды.
Совет от правозащитника Алии Алибековой:
- Изучайте этикетки внимательно. Если вы заметили, что часть информации отсутствует, задайте себе вопрос: насколько безопасно употреблять такой продукт?
- Оставьте продукт на полке. Не стоит рисковать здоровьем, даже если продукт кажется безобидным. Отсутствие важных данных — это тревожный знак.
- Сообщите о несоответствиях. Вы можете обратиться в местные организации по защите прав потребителей или оставить жалобу через госорганы.
- Потребуйте консультацию. Если вы сомневаетесь, обратитесь за консультацией в общественные объединения по защите прав потребителей.
Каждая деталь на упаковке – это элемент заботы о потребителях. Сладкое чаепитие с семьей – это приятное времяпровождение, но оно не должно нести никаких скрытых рисков. Помните: ваше здоровье и здоровье ваших близких всегда на первом месте.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
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