Эксперты обнаружили несоответствия в колбасных изделиях, продаваемых в Шымкенте

Специалисты ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" закупили на Крытом рынке Шымкента домашние шпикачки, сосиски с сыром, говяжьи сардельки, российского производства и сосиски Golden Maple Halal из Канады.

Цель покупки – проведение экспертизы продукции на соответствие стандартам безопасности и правилам маркировки, установленным в Казахстане и на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Эксперты из ОО "МОО по ЗПП" через распространение результатов проведенных исследований на товары народного потребления, доступные на рынках Казахстана, в средствах массовой информации ведут информационно-просветительскую работу с населением по вопросам защиты прав потребителей.

Фото: Жанна Биятан

Метод тайного покупателя часто применяется для того, чтобы оценить реальные условия продажи продукции и наличие на прилавках товаров, соответствующих стандартам Таможенного союза и национальным нормам.

По заключенному ранее договору, продукция была отправлена в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по данной территории для проведения комплексной экспертизы. Эксперты исследовали продукцию на соответствие требованиям технических регламентов, регулирующих безопасность мяса и мясной продукции, маркировку и безопасность упаковки пищевой продукции.

Результаты исследований, зафиксированные в протоколах, показали ряд несоответствий, кроме двух первых.

Так, у сарделек говяжьих, фирмы ООО "Орские Колбасы" на момент приобретения срок годности истек аж 18 дней назад. Срок изготовления продукции 5 августа 2024 года, со сроком годности 30 суток. Тогда как продукт был приобретен 23 сентября 2024 года.

Фото: Жанна Биятан

"Продукция с истекшим сроком годности – это прямой риск для потребителей. Колбаса "Орский Деликатес", просроченная на момент покупки, могла бы стать источником отравлений и аллергических реакций. В соответствии с законодательством, продавцы обязаны следить за сроками годности товаров. Статья 32 Закона РК "О защите прав потребителей" устанавливает, что товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать потребителям с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности". Правозащитник-эксперт Жанна Биятан

Другой продукт привезенный из Канады, имел признаки фальсификата, так как отсутствовала информация о наименовании, составе, об условиях хранения колбасного изделия казахском и русском языках. Далее не было сведении об изготовителе и пищевой ценности, отсутствовал знак ЕАС. Также были несоответствия на упаковке: отсутствовали сведения идентифицирующие материал, из которого изготовлена упаковка и соответствующая пиктограмма.

Фото: Жанна Биятан

Что делать, если вы столкнулись с несоответствиями?

Во-первых, не стоит игнорировать несоответствия, такие как отсутствие полной информации на упаковке. Это не просто вопрос удобства, а забота о здоровье и безопасности потребителей. Согласно Закону Республики Казахстан "О защите прав потребителей", информация о товарах должна быть полной и достоверной, и предоставляться на государственном и русском языках.

В случае, если вы заметили недостатки в маркировке или засомневались в качестве продукции, важно знать свои права и действия:

Обратите внимание на маркировку и сроки годности: Всегда проверяйте информацию на упаковке. Она должна быть представлена на государственном и русском языках и содержать все необходимые данные о продукте; Не стесняйтесь спрашивать: Обратитесь к продавцу с просьбой предоставить недостающую информацию; Сохраняйте чеки и упаковки: Это поможет вам в дальнейшем, если потребуется вернуть товар или подать жалобу; Обратитесь в общественные объединения: В случае выявления несоответствий, вы можете обратиться в правозащитные организации для консультации и помощи; Обсуждайте с экспертами: Важные советы могут дать эксперты в области защиты прав потребителей, которые помогут вам лучше понять, как действовать в конкретной ситуации; В крайнем случае, подавайте жалобы: Если продукт не соответствует стандартам безопасности, вы имеете право подать жалобу в санитарно-эпидемиологическую службу или другие надзорные органы и инициировать проверку качества товара через экспертизу.

"Важно, чтобы каждый потребитель понимал свои права и не боялся защищать их. Продукт без необходимой информации может нести скрытые риски для здоровья, особенно если у человека есть индивидуальные особенности питания или заболевания, которые требуют строгого контроля за продуктами." Эксперт по защите прав потребителей Алия Алибекова

ОО "МОО по ЗПП" продолжает свою работу по информированию граждан о их правах и возможностях. Знайте, что вы не одни в борьбе за качественные и безопасные товары. Помните, ваше здоровье – это ваша ответственность, и каждый из нас может сделать вклад в защиту прав потребителей.