Специалисты провели экспертизу мыла, продающегося в Туркестане

Несмотря на кажущуюся простоту, безопасность такого товара, как мыло, не всегда очевидна. Его маркировка играет важную роль, ведь от информации на упаковке зависит, насколько потребитель сможет правильно выбрать продукт и избежать нежелательных последствий для здоровья.

Мыло – один из самых востребованных продуктов в быту. Оно присутствует в каждом доме, будь то хозяйственное мыло для стирки и уборки или туалетное для личной гигиены.

С целью проверки мыла, реализуемого на прилавках Туркестана, на соответствие техническим регламентам и стандартам РК, представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") в июне 2024 года приобрел несколько разновидностей мыла. Закупка была проведена методом тайного покупателя в рамках социального проекта по защите прав потребителей, направленного на повышение осведомленности о безопасности товаров

Фото: Жанна Биятан

Поскольку в самом городе не было возможности провести экспертизу, образцы были направлены в Жамбылский филиал аккредитованного АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по договору о сотрудничестве. Испытания проводились на соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза, в частности: ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", ГОСТам на мыло.

Были куплены следующие виды мыла:

Хозяйственное мыло "Шокух" в розовой упаковке, производитель – Иран; Хозяйственное мыло кусковое "Русь"; Хозяйственное мыло кусковое "Кубань"; Жидкое мыло хозяйственное плюс пятновыводитель, антибактериальное, казахстанского производства; Туалетное мыло (название не указано).

Фото: Жанна Биятан

Результаты экспертизы и выявленные несоответствия v Отсутствие перевода на государственный и русский языки

Этот недостаток был выявлен в образцах хозяйственного мыла "Шокух" и туалетного мыла. Согласно нормативным требованиям, информация о продукте, включая наименование и местонахождение производителя, состав, условия хранения и применения, должна быть представлена на государственном и русском языках. В Казахстане, где казахский язык является государственным, а русский – официальным, потребители имеют право получать информацию на этих языках. Нарушение этих требований ограничивает доступ потребителей к важным сведениям о продукте, что может повлиять на их здоровье и безопасность.

Фото: Жанна Биятан

Пункт 1 статьи 9 ТР ТС 024/2011 требует маркировки на русском языке, но по Законам РК "О языках" и "О защите прав потребителей" информация на государственном языке обязательна для всех зарубежных товаров, либо она считается не предоставленной.

Фото: Жанна Биятан

Недостатки в информации о составе

В образцах мыла "Русь" и "Кубань" не была указана точная масса продукта, что является несоответствием тех регламенту. По факту масса кусков мыла составляла 164,3 г и 173,9 г соответственно, тогда как на образцах эта информация отсутствовала. Также на упаковке не был указан полный состав ингредиентов с их массовыми долями, что создает риски для потребителей с аллергиями или повышенной чувствительностью к химическим компонентам.

Не указаны изготовитель и дата производства

Отсутствие информации об изготовителе, дате производства и сроке годности было зафиксировано в образцах мыла "Русь", "Кубань" и туалетного мыла. Эти данные крайне важны для потребителей, так как без них невозможно определить свежесть продукта и его безопасность для использования.

Фото: Жанна Биятан

Образец без нарушений

Единственным продуктом, который соответствовал всем нормам и требованиям, стал образец жидкого хозяйственного мыла с пятновыводителем, произведенный в Казахстане. На упаковке была представлена вся необходимая информация о составе, условиях хранения и производителе, что подтверждает его безопасность и соответствие требованиям.

Рекомендации для потребителей и предпринимателей

Потребителям стоит уделять внимание маркировке и информации на продуктах, особенно на хозяйственном мыле и других товарах повседневного спроса. Если на упаковке нет данных на государственном и русском языках, отсутствуют сведения о составе или производителе, это является сигналом к тому, что продукт попал на казахстанский рынок нелегально и может не соответствовать установленным стандартам и быть потенциально опасен.

Фото: Жанна Биятан

Предпринимателям же следует тщательно следить за соответствием реализуемой продукции законодательным нормам, чтобы избежать штрафов.

Материал подготовлен общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Согласно Закону РК, ОО "МОО по ЗПП" имеет право распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, что не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.