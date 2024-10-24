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Казахстану необходима устойчивая экосистема благотворительности и меценатства

Форум благотворителей и меценатов в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:59 Фото: Форум благотворителей и меценатов
Традиция взаимопомощи в Казахстане имеет глубокие исторические корни и продолжает развиваться сегодня. Казахстанцы активно помогают тем, кто оказался в трудной ситуации. Важность такого подхода особенно проявилась во время весенних паводков, когда общество объединилось для оказания помощи.

Поэтому этот год стал знаковым для развития благотворительности и меценатства в стране.

Значимость коллективных усилий, солидарного подхода к решению социальных проблем, а также стратегии развития благотворительности и создание устойчивой экосистемы обсудили на состоявшемся 23 октября в Астане Форуме благотворителей и меценатов.

Форум стал не только местом обсуждения ключевых вопросов, но и возможностью отметить вклад отдельных граждан и организаций в развитие благотворительности. Поэтому мероприятие началось с церемонии награждения лауреатов почетного звания в сфере благотворительности, организованной Министерством культуры и информации РК.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева в своем видеообращении к участникам подчеркнула, что все больше людей включаются в благотворительные инициативы. Она отметила, что каждый гражданин способен внести свой вклад в улучшение жизни окружающих, и подчеркнула значимость коллективных усилий в поддержке социально уязвимых слоев населения.

В этом году на почетное звание в сфере благотворительности было подано 148 заявок, включая 27 от благотворительных организаций, 27 от меценатов, 58 от частных благотворителей и 36 от волонтеров. Это свидетельствует о растущем интересе к данному направлению.

Для преодоления трудностей требуется консолидация усилий всех сторон – государства, бизнеса и самих казахстанцев.


"В условиях растущей частоты чрезвычайных ситуаций ключом к успешному преодолению трудностей является эффективное сотрудничество для оказания системной благотворительности. Это требует скоординированных усилий государства, корпоративного сектора, гражданского общества с целью создания устойчивой экосистемы, которая обеспечит своевременную помощь, защиту уязвимых групп и восстановление после чрезвычайных ситуаций", – считает она.

Форум включал в себя три панельные сессии, посвященные различным аспектам благотворительности и устойчивого развития.

Первая сессия касалась успешных примеров интеграции ESG-принципов в деятельность благотворительных организаций. Вторая сессия форума была посвящена законодательным аспектам, которые могут повысить прозрачность благотворительных организаций и доверие к ним. Третья сессия была посвящена вопросам оперативной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Участники форума отметили, что в Казахстане благотворительность и меценатство исторически являются неотъемлемой частью культуры. Сегодня эти традиции продолжают развиваться, и все больше казахстанцев, включая представителей бизнеса, становятся активными участниками благотворительных инициатив. Люди охотно жертвуют на социальные проекты, помогают при чрезвычайных ситуациях и поддерживают уязвимые группы населения.

Этот рост гражданской активности связан не только с государственными инициативами, но и с изменением общественного сознания. Казахстанцы все больше осознают, что каждый вклад, даже самый скромный, способен принести пользу обществу и изменить чью-то жизнь к лучшему.

Форум завершился мастер-классом для представителей частного сектора и меценатов, подчеркнув важность сотрудничества и партнерства для достижения устойчивого развития в благотворительности. Мероприятие показало, что культура меценатства в Казахстане укрепляется, а количество участников благотворительных проектов растет с каждым годом.

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